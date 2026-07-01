Sale a la luz el escándalo que estalló en Alemania tras quedar eliminado del Mundial

"Problemas con esposas y familias": un histórico exjugador destapó los conflictos internos que, según reveló, sacudieron al vestuario de la selección alemana durante el Mundial 2026 y terminaron afectando el rendimiento del equipo.
La eliminación de la selección alemana en el Mundial 2026 se convirtió en una de las mayores sorpresas de los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann quedó fuera de la Copa del Mundo tras caer ante Paraguay en la tanda de penales (3-4), un duro golpe que provocó una avalancha de críticas en territorio alemán.
Uno de los referentes que se pronunció sobre la crisis que atraviesa el combinado teutón fue el exfutbolista Lothar Matthäus. El histórico capitán alemán analizó el fracaso del equipo en su espacio de BILD, Lothar se desahoga, donde lanzó declaraciones que no pasaron desapercibidas.
Durante su intervención, Matthäus aseguró que dentro del plantel existieron problemas extradeportivos que habrían afectado el rendimiento del equipo. El exjugador habló de presuntos conflictos relacionados con esposas y familias, además de señalar una aparente falta de concentración en el objetivo deportivo, unas afirmaciones que rápidamente generaron un intenso debate en Alemania.
"Hay mucho que analizar, tanto dentro como fuera del campo. Hubo problemas relacionados con las esposas, las familias, los vuelos y la organización en general", reveló Matthäus, que luego dijo que el ambiente en la concentración se vio afectado por tensiones derivadas de la política de acceso de familiares al cuartel general de la selección.
"No entiendo por qué las familias tienen que estar presentes desde el comienzo del torneo", expresó el exfutbolista, quien remarca que estos temas se convirtieron en motivo de conversación y molestia entre los jugadores.
Matthäus describió situaciones concretas que generaron malestar en el grupo. Algunos futbolistas pudieron recibir a sus madres en vuelos privados, mientras que otros solo contaron con la autorización para que viajen sus esposas e hijos.
De acuerdo con Lothar, hubo quienes debieron recurrir a vuelos comerciales para que sus familiares pudieran acompañarlos. Estas diferencias provocaron "enojo y descontento" que nunca trascendieron a los medios, pero sí influyeron en la convivencia diaria de la selección.
"Luego se habló de opciones de viaje, de reservas de hotel. Todo eso fue tema de conversación dentro del equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema de discusión", aseguró el referente alemán.
"En definitiva, existió una agitación considerable que no se reflejó hacia el exterior. El enfoque simplemente no estuvo puesto en el Mundial. Siempre había un día libre para la familia y después otro más", agregó.
Lothar consideró que la organización permitió el acceso de los familiares demasiado pronto: "Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí las familias. Podrían haber llegado recién en los cuartos de final, cuando el equipo hubiera logrado algo importante".
Matthäus incluso develó que hubo tensiones dentro del vestuario: "Un jugador estaba enfadado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial".
Pese a que supo ser campeona del mundo en cuatro oportunidades, la selección de Alemania no logra meterse en octavos de final desde Brasil-2024 cuando ganó el título. Tanto en Rusia-2018 como en Qatar-2022 fue eliminada en fase de grupos, mientras que en United-2026 sucumbió en 16avos.
Al clima de tensión interna se sumó el futuro incierto del entrenador Julian Nagelsmann tras la eliminación. "Estoy disponible. Si la DFB quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo", respondió tajante luego de despedirse del certamen.
Joshua Kimmich, por su parte, dio polémicas declaraciones por la eliminación ante Paraguay. "No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados. Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial".
El capitán lamentó no poder mostrar una Alemania como la que el vio de niño, destacando que siempre que veía a su país llegaban a las últimas instancias en los torneos en que participaban. "Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado", cerró.