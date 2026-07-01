Gabriel Soto niega infidelidad y amenaza con llevar a su ex a los tribunales

En entrevista para el programa "Hoy", Gabriel Soto confirmó que sí existió un vínculo sentimental entre ambos, aunque explicó que decidió mantenerlo alejado del ojo público debido a la situación personal que atravesaba la cantante. "Quiero destacar es que ella era una mujer, a pesar de que estaba separada, era una mujer que seguía casada y ella corría el riesgo de que el papá de su hijo no le diera la pensión si se hiciera público que ella tenía una relación", declaró el actor.