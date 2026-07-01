Gabriel Soto niega infidelidad y amenaza con llevar a su ex a los tribunales

Gabriel Soto decidió responder públicamente a las acusaciones lanzadas por su expareja, la cantante Ana Carla Sinclair, quien recientemente aseguró que el actor le fue infiel durante los últimos meses de la relación. Lejos de guardar silencio, el intérprete negó los señalamientos, explicó los motivos de la ruptura y adelantó que emprenderá acciones legales.
La controversia comenzó luego de que Sinclair compartiera fotografías y presuntas evidencias de su romance con Soto, afirmando que el actor mantuvo una doble vida sentimental mientras ambos continuaban juntos. Incluso aseguró que él llegó a convivir con su hijo durante el tiempo que duró la relación.
En entrevista para el programa "Hoy", Gabriel Soto confirmó que sí existió un vínculo sentimental entre ambos, aunque explicó que decidió mantenerlo alejado del ojo público debido a la situación personal que atravesaba la cantante. "Quiero destacar es que ella era una mujer, a pesar de que estaba separada, era una mujer que seguía casada y ella corría el riesgo de que el papá de su hijo no le diera la pensión si se hiciera público que ella tenía una relación", declaró el actor.
Soto también reveló que durante varios meses apoyó económicamente a Sinclair debido a que, según explicó, el padre del hijo de la cantante no entregaba la totalidad de la pensión alimenticia. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo las solicitudes económicas comenzaron a incrementarse.
"Hubo varios meses que por razones que ustedes ya investigarán por qué, el papá no le daba pues ahora sí que el dinero completo de la pensión y yo le ayudaba, yo le ayudaba y con mucho gusto le ayudaba", comentó. El actor añadió que inicialmente brindó ese respaldo por voluntad propia, pero aseguró que la situación terminó rebasando sus posibilidades económicas, pues también tiene responsabilidades con sus dos hijas.
"Cada mes era más, más y más dinero... llegó un momento donde se me salió también un poco de las manos. Yo también tengo dos hijas a las cuales les doy pensión y también me encargo de ellas, y son cosas que no me correspondían", expresó.
Además de defender su versión, Gabriel Soto confirmó que su equipo jurídico ya analiza presentar una demanda contra Ana Carla Sinclair por presunta difamación y por el uso indebido de fotografías personales sin su autorización.
"Sí voy a poner una demanda. Hoy tengo una junta con mi abogado, una demanda por difamación y una demanda por uso indebido de imagen sin mi autorización, porque ella está dando fotos mías que yo no autoricé dar y eso es un delito", afirmó.
El protagonista de telenovelas también aprovechó para desmentir otra de las versiones que circuló en redes sociales. Negó que su actual pareja, Colibrí Jiménez, haya sido amiga de Ana Carla Sinclair y aclaró que tampoco fue su psicoterapeuta, como se difundió en diversos medios.
Soto explicó que él mismo presentó a ambas mujeres y precisó que Colibrí únicamente lo atendió en temas relacionados con nutrición y bienestar. Según dijo, Sinclair acudió posteriormente con ella para recibir asesoría especializada en regulación hormonal femenina, rechazando cualquier otra versión que haya surgido en torno a esa relación profesional.