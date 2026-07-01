La verdad detrás del crimen de Cinthia Hernández en La Sosa: pareja es el principal sospechoso

"Ella había quedado de irme a traer a la casa para ir a conocer donde ella vivía. Teníamos un retiro en la iglesia y yo le dije a ella: 'hija después del retiro vamos a ir a pasear donde vos'. ". A lo que ella respondió: "Sí mami, está bueno, nosotros la vamos a ir a traer", relató la madre.