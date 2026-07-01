La verdad detrás del crimen de Cinthia Hernández en La Sosa: pareja es el principal sospechoso

Con un cable de cargador presuntamente le habrían quitado la vida a Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años. Su cuerpo fue encontrado en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia La Sosa, en Tegucigalpa, capital de Honduras. Esto es lo que se sabe del caso.
El pasado 22 de junio fue la última vez que se tuvo conocimiento del paradero de Cinthia Hernández. Tras perder contacto con ella y permanecer su teléfono sin responder durante varias horas, sus familiares interpusieron la denuncia por su desaparición, colocaron afiches en comunidades cercanas y solicitaron el apoyo de los medios de comunicación para ayudar a localizarla.
No obstante, lo que inicialmente parecía una desaparición terminó en una tragedia. El cuerpo de la joven fue encontrado enterrado en el patio de la vivienda donde residía junto a su pareja, en la colonia La Sosa. Ambos tenían poco tiempo de haberse mudado a ese sector de la capital.
Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor fétido proveniente de la vivienda. Al llegar al lugar, los agentes encontraron la casa cerrada y sin rastro de la pareja sentimental de la joven.
La noticia provocó conmoción, tristeza y profundo dolor entre los familiares de Cinthia, quienes hasta el último momento mantenían la esperanza de encontrarla con vida.
Tras los hallazgos de la investigación, las autoridades señalaron a su pareja sentimental como el principal sospechoso de su muerte. No obstante, este se dio a la fuga.
Según relató María Hernández, madre de Cinthia, un día antes de que su hija desapareciera habían acordado reunirse para que le mostrara la casa donde vivía con su pareja en la colonia La Sosa. Sin embargo, ese encuentro nunca se concretó.
Desde la 1 de lamadrugada de este miércoles 1 de julio, María y su familia se encuentran en las afueras de la morgue del Ministerio Público a la espera de que el cuerpo de Cinthia sea entregado, junto con el féretro que lograron comprar con dificultad.
"Ella había quedado de irme a traer a la casa para ir a conocer donde ella vivía. Teníamos un retiro en la iglesia y yo le dije a ella: 'hija después del retiro vamos a ir a pasear donde vos'. ". A lo que ella respondió: "Sí mami, está bueno, nosotros la vamos a ir a traer", relató la madre.
“Ya el muchacho (su novio) me dijo que la niña (Cinthia) había salido en la tarde, que le había pedido permiso a él. Ya él le hizo muchas llamadas y ella no regresó”, mencionó entre lágrimas.
El cuerpo de la joven llevaba al menos cuatro días enterrado; presuntamente, habría sido asfixiada con el cable de un cargador de celular.
Por el momento, su pareja, de quien hasta el momento se desconoce el paradero, es el principal sospechoso. Cabe mencionar que esta información será confirmada tras los resultados de la autopsia.