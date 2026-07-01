Desmienten muerte de actriz venezolana y continúan las labores de rescate

La incertidumbre en torno a Yorgelis Delgado continúa después de que diversos medios venezolanos informaran, erróneamente, sobre el fallecimiento de la actriz y presentadora, familiares y amigos aclararon que la recordada estrella de "El Club de los Tigritos" permanece desaparecida junto a su madre, Gladys, tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.
La actriz, de 43 años, quedó atrapada luego del colapso parcial del residencial Coral Beach, ubicado en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados con apenas segundos de diferencia.
Las versiones sobre su supuesto fallecimiento comenzaron a circular en medios locales y rápidamente se propagaron en redes sociales. Sin embargo, horas después fueron desmentidas por personas cercanas a la artista, quienes insistieron en que las labores de búsqueda continúan y mantienen la esperanza de encontrarla con vida.
Uno de los primeros en aclarar la situación fue el cantante René Velazco, exintegrante de Salserín y amigo de la actriz. A través de un video publicado en Instagram, aseguró que Yorgelis Delgado, su madre y otras personas permanecen entre los escombros, por lo que pidió apoyo urgente para fortalecer el operativo de rescate.
"Hay algunos sobrevivientes bajo escombros, entre ellos Yorgelis Delgado (...). A seguir orando por todas las víctimas y a mantenerse positivos", escribió el artista, al tiempo que solicitó el envío de maquinaria pesada para agilizar las labores en el edificio colapsado.
Posteriormente, los equipos de emergencia lograron trasladar maquinaria especializada hasta el lugar del derrumbe, lo que permitió avanzar en la remoción de estructuras y abrir nuevos accesos para los rescatistas que trabajan contrarreloj.
La propia familia también rompió el silencio para frenar la difusión de información falsa. Miranda Mijares, hija de la actriz, compartió un comunicado en el que pidió respeto, prudencia y evitar publicaciones no verificadas sobre el estado de salud de su madre.
"En nombre de la familia de Yorgelys Delgado queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla", señala parte del mensaje.
La joven también hizo un llamado para detener la circulación de noticias sin confirmar. "Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas", agregó el comunicado difundido por la familia.
Yorgelis Delgado es una de las figuras más recordadas de la televisión venezolana. Alcanzó la popularidad durante los años noventa gracias a "El Club de los Tigritos", y posteriormente consolidó su carrera con producciones como "De sol a sol", "Entre tú y yo", "Rugemanía" y "Atómico", convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica.