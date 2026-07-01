Desmienten muerte de actriz venezolana y continúan las labores de rescate

Yorgelis Delgado es una de las figuras más recordadas de la televisión venezolana. Alcanzó la popularidad durante los años noventa gracias a "El Club de los Tigritos", y posteriormente consolidó su carrera con producciones como "De sol a sol", "Entre tú y yo", "Rugemanía" y "Atómico", convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica.