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Desmienten muerte de actriz venezolana y continúan las labores de rescate

La familia de la actriz venezolana Yorgelis Delgado desmintió su muerte y confirmó que continúa desaparecida tras los terremotos en Venezuela

Desmienten muerte de actriz venezolana y continúan las labores de rescate
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La incertidumbre en torno a Yorgelis Delgado continúa después de que diversos medios venezolanos informaran, erróneamente, sobre el fallecimiento de la actriz y presentadora, familiares y amigos aclararon que la recordada estrella de "El Club de los Tigritos" permanece desaparecida junto a su madre, Gladys, tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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La actriz, de 43 años, quedó atrapada luego del colapso parcial del residencial Coral Beach, ubicado en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados con apenas segundos de diferencia.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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Las versiones sobre su supuesto fallecimiento comenzaron a circular en medios locales y rápidamente se propagaron en redes sociales. Sin embargo, horas después fueron desmentidas por personas cercanas a la artista, quienes insistieron en que las labores de búsqueda continúan y mantienen la esperanza de encontrarla con vida.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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Uno de los primeros en aclarar la situación fue el cantante René Velazco, exintegrante de Salserín y amigo de la actriz. A través de un video publicado en Instagram, aseguró que Yorgelis Delgado, su madre y otras personas permanecen entre los escombros, por lo que pidió apoyo urgente para fortalecer el operativo de rescate.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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"Hay algunos sobrevivientes bajo escombros, entre ellos Yorgelis Delgado (...). A seguir orando por todas las víctimas y a mantenerse positivos", escribió el artista, al tiempo que solicitó el envío de maquinaria pesada para agilizar las labores en el edificio colapsado.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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Posteriormente, los equipos de emergencia lograron trasladar maquinaria especializada hasta el lugar del derrumbe, lo que permitió avanzar en la remoción de estructuras y abrir nuevos accesos para los rescatistas que trabajan contrarreloj.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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La propia familia también rompió el silencio para frenar la difusión de información falsa. Miranda Mijares, hija de la actriz, compartió un comunicado en el que pidió respeto, prudencia y evitar publicaciones no verificadas sobre el estado de salud de su madre.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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"En nombre de la familia de Yorgelys Delgado queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla", señala parte del mensaje.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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La joven también hizo un llamado para detener la circulación de noticias sin confirmar. "Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas", agregó el comunicado difundido por la familia.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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Yorgelis Delgado es una de las figuras más recordadas de la televisión venezolana. Alcanzó la popularidad durante los años noventa gracias a "El Club de los Tigritos", y posteriormente consolidó su carrera con producciones como "De sol a sol", "Entre tú y yo", "Rugemanía" y "Atómico", convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica.

 Foto: Instagram @delgado_yorgelys
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