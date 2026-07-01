Rostros de los cuatro detenidos por robar entre los escombros en Venezuela

Cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos y separados de sus cargos tras ser acusados de quedarse con dinero encontrado entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en Venezuela. ¿Qué se sabe del caso?
El caso salió a la luz luego de que vecinos difundieran videos en redes sociales denunciando lo ocurrido.
Los detenidos fueron identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josué Jhonatan Burgos Sánchez.
Los cuatro fueron puestos a la orden de la Fiscalía 68 Nacional del Ministerio Público, que investiga delitos relacionados con corrupción.
Las imágenes, grabadas en las residencias Vallarta de Playa Grande, muestran a un funcionario del CICPC con varios billetes de dólares en las manos mientras un grupo de vecinos lo enfrenta. Según quienes estaban en el lugar, el agente aseguró que el dinero era "evidencia", pero los residentes lo acusaron de intentar llevárselo.
"¡Muertos de hambre! ¡Rómpanlo!", se escucha gritar a varias personas en el video. En medio de la discusión, algunos vecinos rompieron billetes de 100 dólares para impedir que, según afirmaban, fueran retirados por el funcionario. Las imágenes se hicieron virales y desataron una ola de críticas.
Horas después de que los videos circularan en redes sociales, el CICPC emitió un comunicado en el que reconoció que varios de sus funcionarios aprovecharon las labores de rescate para apropiarse de dinero encontrado entre los escombros. La institución calificó la actuación como una falta grave y aseguró que va en contra de los principios del organismo.
Como consecuencia, el Consejo Directivo del CICPC ordenó la salida inmediata de los funcionarios involucrados e inició los procedimientos administrativos para su destitución definitiva. Además, una comisión de la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública realizó su detención.
En su comunicado, el CICPC aseguró que este tipo de conductas no serán toleradas y afirmó que quienes se aprovechen de una tragedia para obtener beneficios personales deberán responder ante la justicia. También señaló que estos hechos afectan la confianza de la ciudadanía y la imagen de la institución.
Finalmente, el CICPC agradeció a los ciudadanos que denunciaron el caso y compartieron los videos en redes sociales. Según la institución, ese material permitió identificar a los responsables y actuar con rapidez.