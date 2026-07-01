México de luto tras hacer historia en el Mundial 2026: Mueren personas y presidenta se pronuncia

La clasificación de México a octavos de final del Mundial 2026 se ha visto opacada ya que el país se encuentra de luto tras la muerte de varias personas.
En la noche del martes, la selección mexicana venció 2-0 a Ecuador y con ello logró clasificar a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo. Los goles fueron obras de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.
México rompió el maleficio y podrá jugar finalmente ese ansiado quinto partido en una Copa del Mundo. Pero llegan malas noticias tras reportarse que personas murieron tras ver ganar a su selección.
Los festejos masivos que ha protagonizado Ciudad de México cada vez que la selección ha ganado un partido desde el inicio del Mundial de Fútbol 2026 se han cobrado las primeras víctimas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha informado este miércoles de madrugada que tres personas fueron encontradas inconscientes en Paseo de la Reforma y que recibieron atención médica, pero lamentablemente perdieron la vida.
“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, ha escrito en su perfil en redes sociales.
El encuentro de los aficionados para tras el pase de México a octavos reunió entre 800.000 y un millón de personas en los alrededores del Ángel de la Independencia en una celebración histórica llena de euforia y excesos.
La Secretaría de Salud de la capital ha detallado que las víctimas son dos mujeres de 19 y 48 años de edad junto a un hombre de 44 años.
La más joven, junto al masculino, fueron hallados inconscientes entre las calles de Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, a apenas una cuadra del Ángel de la Independencia, el punto de encuentro de las celebraciones mundialistas.
Los equipos de paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos consiguieron abrirse hueco entre el gentío hasta el punto del reporte para brindarles atención. Los afectados necesitaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y fueron trasladados a un hospital, donde más tarde fallecieron.
La causa de la muerte fue asfixia. La otra mujer que fue encontrada en la calle Berna, a unos pocos metros de las primeras víctimas, también fue declarada muerta por asfixia. La llevaron a un hospital después de intentar reanimarla, pero no consiguieron restablecer sus signos vitales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado las condolencias a las familias de las víctimas. “Nuestro pésame. Está la Jefatura de Gobierno en contacto con las familias y también he dado instrucciones a Rosa Icela Rodríguez para que apoye en todo lo necesario”, ha declarado en su rueda de prensa.
Alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo por 2-0 de la selección mexicana frente a Ecuador.
El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y aseguró que brindará el apoyo necesario durante estos momentos.
De acuerdo con el Gobierno capitalino, alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo por 2-0 de la selección mexicana frente a Ecuador, resultado que permitió al equipo avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo que organizan México, Estados Unidos y Canadá.
México escribió una nueva página dorada en su historia al conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse con autoridad 2-0 sobre Ecuador la noche de este martes en el mítico Estadio Azteca, escenario que volvió a convertirse en una auténtica fiesta para miles de aficionados que no dejaron de alentar al Tricolor de principio a fin.