Más de 100 zonas de Honduras no tendrán luz este jueves 2 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este jueves 2 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Choluteca, los cortes se extenderán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. e impactarán sectores como Monjaras, Cedeño, Punta Ratón, La Joyada, Santa Cruz, Los Mangles, Pueblo Nuevo, Agua Caliente Pavana, Guanacastillo, El Copal, Barrio Iztoca, colonia Arias Lagos, residencial Santa Elena, Altos del Guayabo y otras comunidades aledañas.
Durante el mismo horario, en San Lorenzo, Valle, la interrupción del servicio abarcará barrios, colonias, empresas y comunidades como Puerto Henecán, Pavana, barrio San Antonio, barrio El Centro, colonia Obrera, Brisas del Norte, Alto Verde y diversos sectores productivos, incluyendo empacadoras camaroneras e industrias instaladas en la zona. También se verán afectadas comunidades de Amapala, Coyolito, Playa Negra, Playa Grande, Caracol, Punta Onda y otros sectores del sur del departamento.
Asimismo, los trabajos de mantenimiento alcanzarán municipios de Francisco Morazán y Valle, donde permanecerán sin energía localidades como Jícaro Galán, Nacaome, San Francisco de Coray, Alubarén, Reitoca, Curarén, Langue, Alianza, El Cubulero, San Pedro Calero, La Arada y decenas de aldeas y caseríos cercanos entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
La ENEE también informó que el servicio será suspendido en municipios de Goascorán, Valle, y La Paz, incluyendo El Amatillo, Goascorán, Aramecina, Lauterique, Mercedes de Oriente, Guajiquiro, San Antonio del Norte y numerosas comunidades vecinas, donde las labores se desarrollarán en el mismo horario.
En Quimistán, Santa Bárbara, los cortes están programados de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. y comprenderán comunidades como El Higuito, San Marcos, Potrerillos, Chumbagua y La Flecha.
Para San Pedro Sula, la estatal eléctrica anunció dos interrupciones. La primera será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. en residencial La Hacienda, Campisa, Rancho Tara y sectores cercanos.
La segunda, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., afectará colonias y residenciales como Palencia, Villa Alcalá, Villa Sevilla, Reina del Carmen, San Martín, colonia Episcopal, El Carmen y otros sectores del noroeste de la ciudad.
En el municipio de Santa Cruz de Yojoa, los trabajos se ejecutarán entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., dejando sin servicio comunidades como La Caja, Terreritos, La Libertad, La Danta, Chagüitón, El Hobo y varias granjas avícolas de la zona.
Finalmente, en los departamentos de Copán y Ocotepeque, las interrupciones están previstas de 9:20 a.m. a 3:20 p.m. y comprenderán los cascos urbanos y aldeas de Santa Rita, Cabañas, Copán Ruinas, La Encarnación y San Fernando, incluyendo el Parque Arqueológico Copán, el Aeropuerto Río Amarillo, la Aduana El Florido y numerosas comunidades rurales.