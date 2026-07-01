Escalaron el Empire State, se comprometieron en la cima y terminaron detenidos

Una nueva hazaña de alto riesgo volvió a colocar a Angela Nikolau e Ivan Beerkus en el centro de la conversación mundial. La pareja de escaladores urbanos ascendió hasta la cima del Empire State Building, en Nueva York, donde desplegó un mensaje a favor de la paz antes de ser detenida por las autoridades.
El hecho ocurrió el 1 de julio de 2026, cuando ambos lograron llegar hasta el transmisor del emblemático rascacielos, situado a unos 442 metros de altura. Vestidos completamente de negro, extendieron una pancarta con la frase: "Cuando el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz", una cita ampliamente atribuida al músico Jimi Hendrix.
La espectacular acción tuvo un momento aún más inesperado. Antes de iniciar el descenso, Ivan Beerkus le propuso matrimonio a Angela Nikolau en lo más alto del edificio, convirtiendo la peligrosa expedición en un compromiso que rápidamente dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.
Sin embargo, la celebración fue breve. Una vez concluyeron la maniobra, ambos fueron arrestados por las autoridades estadounidenses por haber accedido sin autorización a una de las estructuras más emblemáticas del planeta.
Aunque para muchos su nombre se hizo conocido gracias al documental de Netflix "Skywalkers: A Love Story", Angela Nikolau e Ivan Beerkus llevan más de una década desafiando la gravedad y acumulando ascensos a edificios, puentes y grúas en distintas ciudades del mundo.
Angela Nikolau nació en Rusia en 1993 y creció en una familia dedicada al circo. Desde pequeña convivió con trapecistas, acróbatas y gimnastas, una formación que le permitió desarrollar el equilibrio y la destreza física que más tarde trasladaría al llamado rooftopping, disciplina que consiste en escalar estructuras de gran altura, generalmente sin equipos de protección.
Con el paso de los años, la rusa ganó notoriedad internacional gracias a fotografías y videos donde aparecía suspendida sobre rascacielos en ciudades como Dubái, Hong Kong, Shanghái, Kuala Lumpur y Moscú. Más que una simple actividad extrema, Nikolau ha explicado en distintas ocasiones que considera sus imágenes una expresión artística donde el paisaje urbano forma parte esencial de la obra.
Por su parte, Ivan Beerkus, nacido en Rusia en 1994 y también conocido como Vanya Beerkus, comenzó explorando edificios abandonados e instalaciones industriales antes de especializarse en el rooftopping. Además de escalar, se consolidó como creador de contenido audiovisual, documentando desde perspectivas poco comunes algunos de los escenarios urbanos más impresionantes del mundo.
La historia de amor entre ambos comenzó en 2016. Angela ha contado que admiraba el trabajo de Beerkus mucho antes de conocerlo y que incluso visitaba los mismos edificios que él escalaba. Su primer acercamiento ocurrió a través de Instagram y poco después viajaron juntos a China para participar en una expedición patrocinada. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación sentimental y profesional que continúa hasta la actualidad.
Su historia inspiró el documental "Skywalkers: A Love Story", estrenado en 2024. La producción sigue durante siete años la preparación de la pareja para conquistar el Merdeka 118, en Kuala Lumpur, considerado el segundo edificio más alto del mundo. La cinta combina más de 200 horas de grabaciones propias con entrevistas y material aéreo para mostrar tanto la complejidad técnica de sus ascensos como los desafíos emocionales que enfrentan al vivir constantemente al límite.
Además de retratar sus expediciones, el documental también aborda los obstáculos que encontraron durante la pandemia de COVID-19 y las restricciones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, factores que complicaron varios de sus proyectos internacionales. Tras su estreno en el Festival de Sundance, "Skywalkers: A Love Story" recibió críticas favorables por equilibrar la adrenalina de las escaladas con la evolución personal y sentimental de una pareja que sigue haciendo historia.