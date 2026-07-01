Escalaron el Empire State, se comprometieron en la cima y terminaron detenidos

La historia de amor entre ambos comenzó en 2016. Angela ha contado que admiraba el trabajo de Beerkus mucho antes de conocerlo y que incluso visitaba los mismos edificios que él escalaba. Su primer acercamiento ocurrió a través de Instagram y poco después viajaron juntos a China para participar en una expedición patrocinada. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación sentimental y profesional que continúa hasta la actualidad.