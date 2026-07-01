Venezuela: el cielo se tiñe de rojo en Caracas una semana después del doble terremoto

Un inusual fenómeno sorprendió a los habitantes de Caracas la tarde del martes, cuando el cielo de la capital venezolana se tiñó de un intenso color rojo, apenas una semana después de los devastadores terremotos que han dejado más de 2,200 fallecidos y miles de heridos en el país sudamericano.
Imágenes y videos del fenómeno comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, mostrando barrios enteros iluminados por un resplandor rojizo que provocó asombro y temor entre la población, todavía afectada emocionalmente por la tragedia sísmica.
El extraño suceso ocurrió mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, considerados entre los eventos sísmicos más destructivos registrados en el país en décadas.
Medios y agencias internacionales reportaron que el inusual color del cielo generó múltiples especulaciones entre los ciudadanos, algunos de los cuales relacionaron el fenómeno con la actividad sísmica y la posibilidad de nuevos terremotos.
Sin embargo, especialistas descartaron cualquier vínculo entre el resplandor rojizo y los recientes movimientos telúricos.
Los expertos explicaron que se trató de un fenómeno atmosférico conocido como "candilazo", que ocurre cuando la luz solar interactúa con partículas de polvo, humedad y otros elementos suspendidos en la atmósfera durante el atardecer.
Según los científicos, las longitudes de onda correspondientes a los colores rojos y naranjas logran atravesar la atmósfera con mayor facilidad al momento de la puesta del sol, produciendo tonalidades más intensas bajo determinadas condiciones meteorológicas.
El fenómeno se presentó en medio de una compleja emergencia humanitaria. Las autoridades venezolanas han informado que la cifra de muertos supera las dos mil personas, mientras decenas de miles de ciudadanos permanecen desplazados y miles continúan desaparecidos.
En Caracas, La Guaira y otras ciudades cercanas al epicentro, numerosos residentes continúan durmiendo en espacios abiertos por temor a las réplicas, que han mantenido en alerta a la población desde la ocurrencia de los terremotos el miércoles pasado.
Con la aparición del cielo rojo en Caracas, en redes sociales se ha hablado sobre los llamados "luces de terremoto", fenómenos luminosos que en ocasiones han sido reportados antes o después de algunos sismos en distintas partes del mundo.
Aunque hasta el momento no existe evidencia científica que vincule el evento registrado en Caracas con la reciente actividad sísmica.
Mientras el país continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos, el inesperado color del cielo se convirtió en otra de las imágenes que marcarán el recuerdo de una de las semanas más difíciles para Venezuela.
El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El doble terremoto de hace una semana es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.