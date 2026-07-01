Confraternidad Evangélica pide diálogo y garantías para no privatizar la Enee

Tegucigalpa, Honduras

La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) solicitó al Gobierno y al Congreso Nacional desarrollar un proceso más amplio, transparente y técnicamente sustentado para discutir las reformas al marco legal e institucional del subsector eléctrico. Mediante un comunicado emitido este martes, la organización religiosa expresó que las decisiones que se adopten en torno al sistema energético tendrán un impacto directo en la calidad del servicio, las tarifas que pagan los usuarios y el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

La CEH reconoció que la estatal eléctrica enfrenta serios problemas financieros, operativos y administrativos acumulados durante años, una situación que ha afectado tanto a los hogares hondureños como al sector productivo debido a las interrupciones del servicio y los altos costos de la energía. Ante ese panorama, sostuvo que cualquier reforma debe construirse mediante un proceso participativo, respaldado por criterios técnicos y alejado de posiciones ideológicas que puedan limitar una discusión objetiva sobre el futuro del sector. En su pronunciamiento, la organización advirtió que una discusión acelerada y limitada de las modificaciones propuestas podría derivar en decisiones equivocadas para el país.

Situación real del subsector eléctrico