No es una protesta contra el regreso de JOH en 2026, es una concentración grabada en 2019

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video que muestra a varias personas participando en una protesta. Las publicaciones aseguran que se trata de una manifestación convocada para rechazar el supuesto regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras en 2026. En las imágenes aparece un reconocido presentador hondureño, vestido con una gorra blanca y negra y una camiseta de los mismos colores, mientras utiliza un megáfono para convocar a una concentración a las 4:30 de la tarde del día siguiente. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia corresponde a una protesta realizada el 6 de agosto de 2019 contra el entonces presidente Juan Orlando Hernández y actualmente se comparte fuera de contexto. "Excelente, se vienen marchas para no dejar entrar a ese delincuente de Juan Orlando Hernández al país, Honduras", dice textualmente una publicación en TikTok, compartida cientos de veces desde el 29 de junio de 2026.

Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 22 de abril de 2022. El 26 de junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras ser hallado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025 recuperó su libertad luego de recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Desde entonces permanece en territorio estadounidense. El 29 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras suspendió la orden de captura y la alerta internacional que pesaban sobre el exmandatario, tras una solicitud presentada por su defensa para regresar al país y someterse voluntariamente al proceso judicial pendiente. Como parte de ese proceso, un juez natural programó para el 3 de agosto de 2026 la audiencia de declaración de imputado de Hernández por el caso Pandora II, en el que enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. De acuerdo con información publicada por LA PRENSA, el equipo legal del expresidente prevé que Hernández regrese a Honduras el 31 de julio de 2026, fecha que manejan como referencia para su reingreso al país y su posterior comparecencia ante la justicia.

Video de 2019

Una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video viral permitió localizar una publicación en Facebook del 6 de agosto de 2019 que muestra el mismo clip. En las imágenes aparece la misma persona con un megáfono, vestida de la misma forma y convocando a una protesta para el día siguiente de la publicación. Aunque esta grabación fue realizada desde un ángulo distinto al del video que actualmente circula en redes sociales, el hallazgo confirma que la secuencia no es reciente. En realidad, corresponde a una manifestación realizada en 2019 para exigir la renuncia del entonces presidente Juan Orlando Hernández.

Como parte de la verificación, también se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave "Gustavo Vallecillo" + "se une a protesta" + "JOH". Esta pesquisa permitió encontrar otra publicación en Facebook, fechada igualmente el 6 de agosto de 2019, que contiene el mismo video difundido actualmente en redes sociales. La descripción de esa publicación señala que las imágenes corresponden a las protestas convocadas para exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández, lo que coincide con el contexto identificado mediante la búsqueda inversa.