México vs Ecuador, Mundial 2026: la impactante predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, una de las astrólogas más mediáticas de América Latina vuelve a ser el centro de atención en el Mundial 2026 luego de su predicción sobre el México vs Ecuador en dieciseisavos de final.
La Selección de México enfrentará este martes a Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido que promete emociones y también ha estado rodeado de polémica en la previa del mismo.
En las últimas horas se ha desatado una preocupación en suelo azteca luego de la predicción de Mhoni Vidente, una famosa astróloga, tarotista y clarividente cubana radicada en México.
La reconocida astróloga aseguró que el Tricolor no logrará avanzar a los octavos de final. Según su lectura de las cartas, Ecuador sorprenderá a México y se quedará con el boleto a la siguiente ronda del torneo.
Mhoni Vidente afirmó que sus cartas no favorecen al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Incluso reveló el marcador que, según su predicción, terminará reflejándose en el Estadio Azteca.
"No me salió la carta del Eclipse y esto me dice que México tendrá una derrota ante Ecuador. Veo un 2-0 a favor de Ecuador", expresó la vidente al compartir su pronóstico para el compromiso mundialista.
Pero su predicción no terminó ahí. También aseguró que la derrota mexicana provocaría una fuerte carga de energía negativa entre la afición, lo que, según ella, estaría relacionada con un fenómeno natural.
"Los mexicanos bajarán las vibras y eso generará un sismo que no será de gran magnitud, pero sí relevante", afirmó Mhoni Vidente, unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.
El tema comenzó a viralizarse porque el supuesto mensaje combina dos asuntos que suelen generar conversación inmediata: el futuro de la Selección Mexicana y la posibilidad de un movimiento telúrico.
En los mensajes que circulan en redes sociales se atribuye a Mhoni Vidente una lectura de cartas en la que presuntamente habría visto un marcador adverso para la Selección Mexicana
La publicación provocó reacciones divididas entre los aficionados. Algunos usuarios expresaron preocupación por la advertencia sobre el supuesto sismo, mientras otros tomaron el mensaje con humor y compartieron comentarios de apoyo al equipo mexicano.
La confusión aumentó porque Mhoni Vidente sí ha hablado en días recientes sobre actividad sísmica y también había comentado el buen momento de México en el torneo.
Mhoni Vidente ha acertado recientemente en varios temas, uno de ellos fue sobre la victoria de México en contra de Chequia, partido que significaba el último de la fase de grupos para la Selección Mexicana.
Las declaraciones de la vidente rápidamente se viralizaron entre aficionados al futbol y seguidores de sus predicciones, especialmente porque vinculó ambos acontecimientos a un supuesto cambio de energía colectiva.
Mhoni aseguró que durante su lectura apareció una combinación de cartas que interpreta como una señal de complicaciones para el equipo tricolor, por lo que visualiza una victoria ecuatoriana.