Escándalo en el Mundial: Ecuador denuncia a México ante FIFA por lo que le hicieron

El Mundial 2026 está en su segunda fase, luego de que iniciara el pasado sábado los dieciseisavos. Uno de los duelos esperados es el México vs Ecuador que se disputará en el Estadio Ciudad de México (Azteca).
Los sudamericanos lograron clasificarse a esta ronda cumpliendo una hazaña en un grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
Ecuador firmó un dramático pase tras un triunfo histórico ante Alemania, mismo que le permitió estar en la siguiente ronda: ahora teniendo como rival a México.
Sin embargo, el equipo no la ha pasado tan bien en la previa del duelo ante los anfitriones y han lanzado una queja ante la FIFA por lo ocurrido en México.
Y es que durante la previa: "aficionados llegaron con sus carros, trompetas, motos, todo haciendo ruido para la selección sudamericana, tratando de no dejarlos dormir. Jugadores se asoman desde sus habitaciones", expresaban en redes sociales.
Desde fuegos artificiales hasta una buena parte de afición que se hizo presente en los alrededores del hotel.
Tras estos incidentes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó este martes un reclamo a los organizadores del Mundial en México a horas del partido de dieciseisavos del Mundial con el Tri por presuntos actos hostiles sufridos por sus jugadores al llegar ala capital, y dijo que van contra el juego limpio.
"Sobre algunas acciones extrafutbolísticas en la previa del partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar", informó la entidad.
La delegación de Ecuador arribó el pasado lunes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y tuvo que soportar un viaje de poco más de tres horas hasta su hotel de concentración, situado en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.
El timonel no perdió la oportunidad de señalar los retrasos que sufrieron en el vuelo y para llegar a su hotel de concentración en la capital mexicana, aunque dijo que no es un pretexto para no tener una buena actuación.
"Tuvimos un retraso de casi tres horas para llegar al hotel, no sé por qué terminó siendo un vuelo de casi nueve horas. Los partidos anteriores fueron exactos en las otras ciudades, todo había sido muy organizado, pero acá no ha sido igual. De todas maneras estamos bien listos para hacer historia", concluyó.
Además de la inesperada demora en el traslado, una vez ahí, la Tri tuvo que lidiar con el escándalo promovido por decenas de aficionados mexicanos con el claro objetivo de perturbar el descanso de los jugadores.
Los seguidores de la selección local se hicieron sentir con motocicletas, trompetas, baterías, equipos de sonido, las bocinas de sus automóviles, música a todo volumen y gritos de "¡México, México!", según testigos. Aunque la policía intentó dispersar sin éxito las manifestaciones, que se prolongaron hasta la madrugada de hoy.
"Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas", agregó. El comunicado concluyó con el deseo de que estas acciones no incidan en lo deportivo.
"Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el 'fair play' que dan sentido a la Copa del Mundo", concluyó.
México se clasificó sin problemas en su grupo. Fue líder invicto con 9 puntos tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
El duelo entre México y Ecuador será este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Aquí definirán al nuevo clasificado a octavos de final.