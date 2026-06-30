Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 1 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este miércoles 1 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Danlí, los cortes se realizarán en dos horarios: de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. La suspensión del servicio alcanzará sectores como barrio Pueblo Nuevo, barrio Oriental, barrio Tierra Blanca, barrio La Reforma, colonia Gualiqueme, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, colonia Quiscamonte, colonia 16 de Mayo, colonia El Paisaje y parte del barrio El Centro, además de importantes puntos comerciales e institucionales como la Regional de Salud, Hondutel, Banco de Occidente, Banco Atlántida, Gasolinera Texaco, Gasolinera Puma Centro, Maxi Despensa, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe, Ficohsa, Banadesa, Despensa Familiar y otros establecimientos.
Asimismo, en otras zonas de Danlí, el corte se extenderá de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., afectando colonia La Cañada, Universidad Politécnica, escuela Pedro Nufio, colonia Los Arcos, barrio Oriental, colonia La Hoya y sectores aledaños.
En Santa Bárbara, la interrupción del suministro eléctrico será de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. y abarcará comunidades como San José de Colinas, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto, La Unión, El Jicatuyo, Las Trojas, San Luis, Ilama, Las Rosas, Agua Buena, Villa Luz, Los Llanos, San Isidro, Azacualpa, Palmiras, Colirio, Los Pinos, Terrero y Piedras Azules.
Además, en otras zonas de Santa Bárbara, también estarán sin energía el Hospital de Santa Bárbara, barrio El Mirador, barrio La Encantadora, colonia El Rosario, colonia Brisas del Rosario, barrio La Cañada, barrio El Jagua, barrio Galeras, colonia Los Naranjos, barrio El Rodeo, colonia Las Linas, colonia Brisas del Pinal, colonia Suyapa, El Portillo, San Gaspar de Tablones, Los Anices y Cualjoco.
En San Pedro Sula, los trabajos se desarrollarán de 8:30 a.m. a 1:50 p.m. en sectores como barrio Las Palmas, Quintas San Rafael, Jardines del Valle I, II y III, colonia Hernández Morel, colonia Los Laureles, colonia Country y colonia Universidad, además de empresas y comercios como Lacthosa, Mall Galerías del Valle y Walmart. Posteriormente, en otras zonas de San Pedro Sula, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., se verán afectadas colonias como Altamira, Altiplano, Vieja Primavera, Vieja Primavera II, Nueva Primavera, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo y Trejo IV etapa.
Mientras tanto, en Villanueva, la ENEE programó cortes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en sectores residenciales e industriales como Hacienda Real, Guacamaya I y II etapa, Pueblo Nuevo, Monte María, barrio El Centro, barrio Las Flores, colonia Lempira, Bendición de Dios, Los Castaños, Las Colinas, Nueva Samaritana, Nuevo Renacer, Gran Bretaña, Santa Eduviges, Brisas del Calán, El Calán, colonia España, Villas del Río, Vista Hermosa y San Ángel, además de varias empresas como Grupo Jaremar, Kimberly Clark, Dinaplast, Plastinova, Olepsa y Tapas de Centroamérica.
En San Pedro Sula también Col. Altamira, Col. Altiplano, aldea San Isidro, Col. Vieja Primavera, Col. Vieja Primavera II, Col. Nueva Primavera, aldea Las Peñitas, Col. Las Mesetas, Col, Villa Eugenia, Col. Renacimiento, Col. Rodas Alvarado, Col. 13 de marzo, Col. Trejo IV etapa, Inmude en horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Finalmente, en El Negrito, la interrupción será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. e impactará sectores como restaurante Valle Encantado, restaurante Tío Dolmo #1, aldea La Colorada, El Castaño, Guaymitas, Delicias del Jute, La 40, La 28, La 29, Miller, San José del Cayo, El Caimito, El Coco y aldea La 39.