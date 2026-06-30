Estas zonas de Honduras no tendrán energía este miércoles 1 de julio

En Danlí, los cortes se realizarán en dos horarios: de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. La suspensión del servicio alcanzará sectores como barrio Pueblo Nuevo, barrio Oriental, barrio Tierra Blanca, barrio La Reforma, colonia Gualiqueme, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, colonia Quiscamonte, colonia 16 de Mayo, colonia El Paisaje y parte del barrio El Centro, además de importantes puntos comerciales e institucionales como la Regional de Salud, Hondutel, Banco de Occidente, Banco Atlántida, Gasolinera Texaco, Gasolinera Puma Centro, Maxi Despensa, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe, Ficohsa, Banadesa, Despensa Familiar y otros establecimientos.