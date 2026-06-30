Manipulan arte de LA PRENSA para asegurar que esposa de Tomás Zambrano recibe bono de L80,000

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un arte gráfico atribuido a Diario LA PRENSA que afirma que Yohana Estrada, esposa de Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, recibe un bono mensual de 80,000 lempiras por dirigir la oficina "Acción Social y Esperanza" del Poder Legislativo. Sin embargo, el contenido está manipulado. LA PRENSA Verifica comprobó que la imagen viral parte de una publicación auténtica de LA PRENSA, pero fue alterada para agregar la frase: "Lo que recibe es un bono de 80 mil", la cual no aparece en el arte original. Además, el diseño difundido en redes sociales incorpora el logotipo "LP" para suplantar una publicación de LA PRENSA en Facebook. “Esposa de Tomás Zambrano no recibe salario, confirma Congreso Nacional, lo que recibe es un bono de 80mil” dice el texto sobrepuesto en un arte publicado en Facebook, compartido desde el 30 de junio de 2026.

Tomás Zambrano es el actual presidente del Congreso Nacional. En enero de 2026, fue electo para dirigir el Poder Legislativo durante el período 2026–2030, en el marco de la instalación de la nueva legislatura. Por su parte, Yohana Lizeth Lagos Estrada, esposa de Zambrano, ostenta el cargo de directora del Despacho de Acción Social y Esperanza (antes conocido como Acción Social Legislativa) del Congreso Nacional. Este despacho es una dependencia adscrita a la Presidencia del Congreso Nacional de Honduras y tiene como función principal la gestión de proyectos de asistencia social, educación, salud e inclusión dirigidos a sectores vulnerables del país. En ese sentido, en los últimos días han circulado en redes sociales distintas publicaciones que aseguran que Estrada recibe un salario de 80,000 lempiras por dirigir esa oficina. Ante esta situación, el Congreso Nacional emitió una aclaración pública en la que señaló que Estrada se desempeña en el cargo de manera ad honorem, es decir, sin recibir salario. como lo informó EL HERALDO. “Ella apoya de manera ad honorem, sin recibir un solo lempira de sueldo, por compromiso real con el pueblo”, indica el comunicado oficial.

Arte manipulado

Una búsqueda en las publicaciones de las redes sociales de LA PRENSA ( Facebook ) permitió localizar la publicación original difundida por la marca. En el contenido gráfico se lee: “Esposa de Tomás Zambrano no recibe salario, confirma Congreso Nacional”.

Sin embargo, la imagen viral fue modificada para agregar la frase: “Lo que recibe es un bono de 80 mil”, la cual no aparece en la publicación original. Asimismo, tras el análisis del contenido, se evidenció que la pieza manipulada elimina parte del diseño original del arte publicado, específicamente la sección donde aparece el nombre de usuario de las redes sociales de LA PRENSA. Esta modificación indica que la imagen fue editada antes de su difusión.