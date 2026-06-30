Familia denuncia presunta negligencia tras muerte de Darling Hércules

La muerte de Darling Hércules, una mujer de 38 años, luego de haber sido mordida por una serpiente, presuntamente una barba amarilla en Choloma, Cortés, mantiene consternada a su familia, que ahora pide respuestas por la atención que recibió en el hospital Mario Rivas.

Sus parientes denunciaron este martes una presunta negligencia médica, al asegurar que la mujer fue trasladada de emergencia al centro asistencial luego de la mordedura, pero no habría recibido el suero antiofídico en ese momento, el cual consideran pudo haber cambiado el desenlace.

Una de sus hermanas relató a medios televisivos que Darling se encontraba de visita en casa de su abuela, cuando fue mordida por la serpiente. La mujer, madre de cuatro hijos, había llegado como acostumbraba a hacerlo para compartir con sus familiares, sin imaginar que la tarde terminaría en una emergencia.

Tras la mordedura, buscaron una ambulancia en Choloma y la trasladaron al hospital Mario Catarino Rivas. Según la familia, el recorrido tardó unos 30 minutos, señalando que hicieron todo lo posible para que recibiera atención a tiempo.

Los familiares aseguran que en el hospital les indicaron que la paciente no presentaba síntomas suficientemente graves y que, en ese momento, no requería la aplicación del antídoto. También sostienen que, para demostrar que se trataba de una serpiente venenosa, llevaron la cabeza del reptil al centro asistencial, pero les habrían indicado que no representaba un riesgo mayor.