Bandas de Colombia se sumarán a desfiles del 15 de septiembre

San Pedro Sula recibirá a dos destacadas bandas de Bogotá, Colombia, que participarán como invitadas especiales en las actividades conmemorativas del centenario del instituto José Trinidad Reyes (JTR) y los desfiles del 15 de septiembre.
Se trata de la banda del Liceo Lunita de Chía y Vivace Drum and Bugle Corps, dos agrupaciones reconocidas por sus presentaciones artísticas, disciplina musical y despliegue escénico. Ambas suman alrededor de 200 integrantes.
Wilson Mejía, director del instituto José Trinidad Reyes, informó que la primera delegación llegará el 11 de septiembre, mientras que la segunda lo hará en los días previos a la competencia nacional de bandas "Copa centenario", programada para el domingo 13 de septiembre en las instalaciones del centro educativo.
De acuerdo con Mejía, las agrupaciones colombianas no competirán en ninguna categoría, debido a su nivel artístico y al tipo de formación que representan, pero realizarán presentaciones especiales durante el evento, que reunirá a bandas de todo el país.
“Vienen como invitadas a hacer su presentación artística. Son bandas coloridas, con instrumentos de alto nivel y su presencia le dará un realce especial a la competencia”, expresó el director, al destacar que se trata de una participación histórica para el país.
De acuerdo con los organizadores, esta será la primera vez que dos bandas extranjeras participen en las celebraciones de la independencia de Honduras, lo que representa una oportunidad para fortalecer los lazos culturales y artísticos entre ambos países.
El 14 de septiembre, las delegaciones también participarán en una actividad organizada junto a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), donde rendirán homenaje al general Francisco Morazán.
Mejía compartió que los integrantes de las bandas invitadas costearán sus pasajes aéreos, pero que el JTR como anfitrión está tocando puertas con el sector privado para poder proveerles hospedaje y alimentación durante su visita.
Para el 15 de septiembre, las autoridades del JTR están gestionando que las dos agrupaciones internacionales acompañen a los institutos técnicos municipales en el desfile, junto a la banda del Reyes.
En la agenda también se contempla llevar a las bandas colombianas al histórico Copán Ruinas, con el propósito de que conozcan parte de la cultura hondureña y visiten el parque arqueológico.
La participación de las dos bandas colombianas forma parte de una agenda especial con la que el instituto José Trinidad Reyes busca proyectar su centenario como una celebración no solo educativa, sino también cultural y cívica.
Para los organizadores, la presencia de estas agrupaciones representa un intercambio artístico único y una oportunidad para que estudiantes, exalumnos y la ciudadanía vivan de una manera distinta las fiestas patrias en San Pedro Sula.