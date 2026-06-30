Bandas de Colombia se sumarán a desfiles del 15 de septiembre

San Pedro Sula recibirá a dos destacadas bandas de Bogotá, Colombia, que participarán como invitadas especiales en las actividades conmemorativas del centenario del instituto José Trinidad Reyes (JTR) y los desfiles del 15 de septiembre. Se trata de la banda del Liceo Lunita de Chía y Vivace Drum and Bugle Corps, dos agrupaciones reconocidas por sus presentaciones artísticas, disciplina musical y despliegue escénico. Ambas suman alrededor de 200 integrantes. Wilson Mejía, director del instituto José Trinidad Reyes, informó que la primera delegación llegará el 11 de septiembre, mientras que la segunda lo hará en los días previos a la competencia nacional de bandas "Copa centenario", programada para el domingo 13 de septiembre en las instalaciones del centro educativo.

De acuerdo con Mejía, las agrupaciones colombianas no competirán en ninguna categoría, debido a su nivel artístico y al tipo de formación que representan, pero realizarán presentaciones especiales durante el evento, que reunirá a bandas de todo el país. “Vienen como invitadas a hacer su presentación artística. Son bandas coloridas, con instrumentos de alto nivel y su presencia le dará un realce especial a la competencia”, expresó el director, al destacar que se trata de una participación histórica para el país.