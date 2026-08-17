Honduras necesita más de L28,000 millones para recuperar sus escuelas

Tegucigalpa, Honduras

La recuperación, ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa pública de Honduras requiere una inversión superior a los L28,208 millones, según datos del Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (Siplie) de la Secretaría de Educación. El diagnóstico refleja la magnitud del rezago que todavía enfrenta el sistema. La ministra de Educación, Arely Argueta, informó recientemente que unos 3,714 centros educativos presentan daños y necesitan una intervención inmediata. De acuerdo con el Siplie, la mayor necesidad se concentra en la reparación de aulas. Para este componente se estiman alrededor de L13,564 millones, equivalentes al 48.1% de toda la inversión requerida.

A ello se suman otros L8,573 millones para construir nuevas aulas, aproximadamente el 30.4% del total. Las reparaciones generales demandarían cerca de L5,990 millones, mientras que para mobiliario se calculan más de L79 millones. Por departamentos, Comayagua encabeza las necesidades de inversión en infraestructura escolar, seguido por Olancho y Francisco Morazán. El problema cobra especial relevancia en las zonas rurales, donde se concentra aproximadamente el 77% de los centros educativos del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los establecimientos también están expuestos a diferentes condiciones de vulnerabilidad, entre ellas amenazas naturales y sociales que pueden acelerar el deterioro de edificios que ya presentan deficiencias.

Un problema acumulado

El deterioro de las escuelas públicas no es reciente. Informes oficiales señalaban que antes de 2020 alrededor de siete de cada diez centros educativos presentaban algún nivel de daño, mientras que a inicios de 2023 se habían identificado más de 12,000 establecimientos que necesitaban algún tipo de intervención urgente. Aunque actualmente la cantidad de centros catalogados con necesidad de atención inmediata es menor, los L28,208.8 millones calculados para rehabilitar, ampliar y equipar la infraestructura muestran que el rezago acumulado continúa siendo elevado. La brecha contrasta con los recursos programados para este año. Según el Plan de Inversión Pública de la Secretaría de Educación, la institución contempla alrededor de L554.7 millones en inversión pública vinculada con diferentes necesidades del sistema educativo.