Policía revela posible hipótesis sobre la masacre que dejó tres muertos en Santa Bárbara

Quimistán, Santa Bárbara. La masacre de tres hombres en la comunidad de San Miguelito, Quimistán, Santa Bárbara, podría estar relacionada con una disputa entre estructuras criminales que operan en la zona, según una de las líneas que manejan las autoridades. El director general de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera Mass, se refirió este martes al caso y señaló que las primeras hipótesis apuntan a la posible participación de grupos criminales en un hecho relacionado con ajustes de cuentas o enfrentamientos entre estructuras. Sin embargo, el jefe policial pidió cautela al momento de establecer el móvil del triple crimen y afirmó que las investigaciones deberán determinar qué ocurrió y quiénes participaron.

“Nosotros tenemos que ser muy serios para definir móviles, definir circunstancias alrededor de un hecho delictivo”, manifestó Oseguera Mass al referirse al caso. El comisionado aseguró que la Policía trabaja en la identificación de los responsables y advirtió que las estructuras criminales que operan en el sector serán objeto de acciones investigativas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Muy seguramente de estos grupos criminales que se mueven en el sector, vamos a hacer sendas peticiones de declaratoria de asociaciones terroristas para estos grupos que infringen violencia y sangre en este sector”, sostuvo.

Tres hombres fueron encontrados muertos

El hecho ocurrió en la comunidad de San Miguelito, municipio de Quimistán, donde tres hombres fueron encontrados sin vida durante la madrugada. Las víctimas fueron identificadas como Raúl Martínez, de 40 años; Darwin Martínez, de 20; y Manuel Méndez, de 25 años, de acuerdo con la información proporcionada inicialmente por la Alcaldía de Quimistán.

El reporte fue recibido alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando el presidente del patronato de la comunidad comunicó a representantes de la municipalidad lo ocurrido. Tras conocer el caso, equipos de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía se desplazaron hacia la zona para realizar las diligencias investigativas y el levantamiento de los cuerpos.

Policía pone la mira en estructuras criminales

Oseguera Mass señaló que el sector donde ocurrió el triple homicidio forma parte de una zona en la que las autoridades tienen identificadas distintas estructuras criminales. “Esa zona, ese corredor, esa franja que va paralela a la frontera con Guatemala, tiene sendos registros de acuerdo a nuestros inventarios de estructuras criminales”, afirmó. El director de la Policía Nacional indicó que las autoridades buscarán fortalecer las acciones contra esos grupos y adelantó que podrían solicitar su declaratoria como asociaciones terroristas, de acuerdo con los resultados de las investigaciones. Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas por el triple crimen.

Investigan si las víctimas tenían algún vínculo

Otro de los aspectos que permanece bajo investigación es la posible relación entre las víctimas. Dos de los fallecidos, Raúl Martínez y Darwin Martínez, compartían apellido, pero las autoridades municipales señalaron inicialmente que no contaban con información suficiente para confirmar si existía un vínculo familiar entre ellos.