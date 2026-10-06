Primero un delivery, luego un mototaxista: dos asesinatos en menos de 24 horas en Copán

Copán, Honduras. Copán vuelve a estar bajo la mirada de las autoridades tras dos asesinatos registrados en menos de 24 horas. Una de las víctimas es Edgar Mauricio Aguilar Romero, de 26 años, quien fue atacado a balazos mientras se conducía en motocicleta.

El crimen ocurrió el pasado 5 de octubre en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde el joven fue interceptado por sujetos desconocidos que, según los informes preliminares, le dispararon en repetidas ocasiones.

Edgar Aguilar Romero murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Su cuerpo quedó tendido sobre la calle, cerca de la motocicleta en la que se transportaba.