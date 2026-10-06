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Primero un delivery, luego un mototaxista: dos asesinatos en menos de 24 horas en Copán

Un joven repartidor y un mototaxista murieron a balazos en diferentes hechos en menos de 24 horas en Copán

Primero un delivery, luego un mototaxista: dos asesinatos en menos de 24 horas en Copán

Asesinan a un delivery y un mototaxista en menos de 24 horas en Copán.

 Fotos: redes sociales

Copán, Honduras. Copán vuelve a estar bajo la mirada de las autoridades tras dos asesinatos registrados en menos de 24 horas. Una de las víctimas es Edgar Mauricio Aguilar Romero, de 26 años, quien fue atacado a balazos mientras se conducía en motocicleta.

El crimen ocurrió el pasado 5 de octubre en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde el joven fue interceptado por sujetos desconocidos que, según los informes preliminares, le dispararon en repetidas ocasiones.

Edgar Aguilar Romero murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Su cuerpo quedó tendido sobre la calle, cerca de la motocicleta en la que se transportaba.

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Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y preservar los posibles indicios que puedan contribuir a esclarecer el homicidio.

Foto en vida de <b>Edgar Mauricio Aguilar Romero</b>, de 26 años.

Foto en vida de Edgar Mauricio Aguilar Romero, de 26 años.

Posteriormente, personal forense realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para practicarle la autopsia correspondiente.

Investigan quién mató a Edgar Aguilar

Las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque contra el joven, así como para identificar y localizar a los responsables.

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Un equipo especializado trabaja en la recopilación de evidencias y otros elementos que permitan reconstruir la escena del crimen y determinar el móvil del asesinato.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por este caso.

Otro asesinato sacude a Copán

Por otro lado, en el barrio Bella Vista, de La Entrada, sujetos desconocidos atacaron a tiros a Óscar Alejandro Perdomo, de 40 años, quien trabajaba como conductor de una mototaxi.

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De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes interceptaron a Perdomo y le dispararon en varias ocasiones. El hombre quedó sin vida en el interior de la unidad.

Foto en vida de <b>Óscar Alejandro Perdomo</b>, de 40 años.

Foto en vida de Óscar Alejandro Perdomo, de 40 años.

Por ahora, las investigaciones continúan y las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre ambos casos o si se trata de hechos independientes.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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