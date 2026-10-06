La caída de Ronal “Cabeza de Toro”, supuesto pandillero de la 18: dictan prisión preventiva

Ronal Antonio López Valle, de 37 años, conocido con el alias de “Cabeza de Toro”, deberá permanecer en prisión preventiva luego de que un juez de jurisdicción nacional resolviera dictarle auto de formal procesamiento.
El hombre es señalado por las autoridades como presunto integrante de la Pandilla 18 y enfrenta acusaciones por los delitos de asociación terrorista y tenencia de arma de fuego de uso prohibido.
La resolución judicial se produjo después de la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público presentó los elementos que forman parte del expediente contra Ronal López Valle. Tras analizar los indicios expuestos, el juez determinó que el proceso penal continúe bajo la medida de prisión preventiva.
"Cabeza de Toro" fue detenido el pasado 29 de septiembre durante un operativo desarrollado por equipos de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con participación de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
De acuerdo con la información proporcionada por la DAET, las labores de investigación permitieron identificar al sospechoso, a quien las autoridades vinculan con actividades atribuidas a la Pandilla 18.
La investigación policial también apunta a una supuesta relación de Ronal López Valle con hechos violentos dirigidos contra agentes de la Policía Nacional y personas vinculadas al transporte. Estos señalamientos forman parte de las pesquisas y deberán ser establecidos durante el desarrollo del proceso judicial.
Las autoridades indicaron que las diligencias no han concluido y que buscan determinar si “Cabeza de Toro” tendría relación con otros hechos delictivos, además de establecer posibles conexiones con otros integrantes de la estructura criminal.
El expediente policial también registra detenciones de Ronal López Valle en 2008, 2013 y 2017, según la información proporcionada por las autoridades.
Con el auto de formal procesamiento, el caso seguirá su curso en las siguientes etapas judiciales. Mientras avanzan las investigaciones y diligencias correspondientes, Ronal López Valle permanecerá bajo prisión preventiva.
El señalamiento de pertenencia a una estructura criminal y las demás acusaciones corresponden a la investigación de las autoridades y deberán ser resueltos dentro del proceso penal.