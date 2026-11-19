El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor estadounidense Alexander Haskin, de 38 años, conocido por sus participaciones en populares series de televisión como You, The Rookie y Mayans M.C.
El intérprete perdió la vida el pasado lunes 16 de noviembre, luego de ser localizado inconsciente en las aguas del océano Pacífico, cerca del reconocido muelle de Santa Mónica, en California.
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Santa Mónica, los servicios de emergencia recibieron una alerta alrededor de las 4:06 de la tarde, luego de que se reportara la presencia de un hombre en el agua.
Tras recibir el aviso, equipos de rescate acudieron al lugar y realizaron una búsqueda submarina hasta encontrar al actor, quien fue trasladado a una embarcación donde comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Posteriormente, los paramédicos continuaron intentando salvarle la vida sobre la plataforma del muelle. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Haskin fue declarado muerto a las 4:56 de la tarde.
Su identidad fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, institución que mantiene pendiente la determinación oficial de la causa de su fallecimiento.
Luego de conocerse la noticia, surgieron versiones que señalaban que el actor presuntamente había protagonizado una discusión con una mujer antes de ingresar al océano.
No obstante, las autoridades policiales desmintieron esa información después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.
Según explicó la Policía de Santa Mónica, las imágenes muestran que Haskin se encontraba solo y no había interactuado con otras personas durante los momentos previos al incidente.
Por ahora, los investigadores continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que el actor terminó en el agua.