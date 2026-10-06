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Masacre deja tres víctimas en San Miguelito, Quimistán

Raúl Martínez, Darwin Martínez y Manuel Méndez fueron encontrados muertos en San Miguelito, Quimistán, según la información confirmada por la Alcaldía Municipal

Masacre deja tres víctimas en San Miguelito, Quimistán

Masacre deja tres hombres muertos en San Miguelito, Quimistán.

 Foto: archivo

Santa Bárbara, Honduras. Tres hombres fueron encontrados sin vida la madrugada de este martes en la comunidad de San Miguelito, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, según informó la Alcaldía Municipal.

Las víctimas fueron identificadas como Raúl Martínez, de 40 años; Darwin Martínez, de 20; y Manuel Méndez, de 25 años, según los datos proporcionados a la municipalidad.

El aviso fue recibido alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando el presidente del patronato de San Miguelito se comunicó con miembros de la Alcaldía para informar sobre el fallecimiento de las tres personas.

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Ante lo ocurrido, autoridades municipales expresaron sus condolencias a los familiares y manifestaron que brindarán acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia.

Policía y Fiscalía investigan el caso

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Quimistán, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de la Fiscalía se trasladaron hacia la comunidad para realizar las diligencias correspondientes.

Autoridades investigan la muerte de tres hombres en San Miguelito, Quimistán. La Alcaldía confirmó el triple crimen.

Autoridades investigan la muerte de tres hombres en San Miguelito, Quimistán. La Alcaldía confirmó el triple crimen.

Entre las acciones previstas se encuentra el reconocimiento de las víctimas y el levantamiento de los cuerpos, una labor que podría demorar debido a la distancia entre San Miguelito y el casco urbano de Quimistán.

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La Alcaldía explicó que el municipio cuenta con 126 comunidades, algunas de ellas ubicadas en zonas alejadas, lo que dificulta el desplazamiento de los equipos encargados de atender este tipo de emergencias.

Aún no hay detalles sobre el hecho

Hasta el momento, la información disponible es preliminar y las autoridades municipales indicaron que no cuentan con detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Tampoco se ha establecido oficialmente si las tres víctimas tenían algún vínculo familiar. Aunque dos de ellas comparten el apellido Martínez, este dato por sí solo no permite confirmar un parentesco.

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La Policía Nacional y la Fiscalía deberán determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias y posibles responsables, en caso de confirmarse que las muertes fueron producto de un hecho criminal.

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Redacción La Prensa
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