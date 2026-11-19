Atlanta, Estados Unidos. Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, se declaró no culpable de los tres cargos federales que enfrenta en Estados Unidos, relacionados con un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero durante su gestión diplomática. La declaración fue registrada durante una comparecencia inicial y lectura de cargos ante la jueza magistrada Regina D. Cannon, según el acta de la audiencia judicial a la que tuvo acceso La Prensa y El Heraldo.

“Serrano Núñez se declaró no culpable de los cargos de conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), Violación directa de la FEPA y conspiración para cometer lavado de dinero”, subraya el documento. La exfuncionaria hondureña fue arrestada el 15 de noviembre de 2026 en Atlanta, de acuerdo con la información divulgada sobre el caso.

¿De qué asusan a Ada Serrano?

La investigación señala que la exdiplomática exigió más de 375,000 dólares en sobornos a cambio de facilitar citas para tramitar pasaportes y otros documentos consulares a ciudadanos hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información publicada por las autoridades estadounidenses, los pagos presuntamente estaban relacionados con personas trasladadas al consulado por una empresa privada identificada como Consular Services Company.