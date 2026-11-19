Tegucigalpa, Honduras. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que su país busca acelerar la cooperación militar y de seguridad con Honduras, durante un encuentro con el presidente Nasry Asfura, en el que prevé firmar dos documentos para fortalecer la defensa cibernética y la seguridad fronteriza. Pete Hegseth destacó la relación entre ambos países y elogió el liderazgo de Nasry Asfura en la lucha contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales. “Nuestra alianza, entre Estados Unidos y Honduras, ha sido una asociación basada en resultados. Queremos lograr cosas concretas para su país, para el mío y para nuestras naciones en conjunto”, expresó.

Agradezco al Gobierno de los Estados Unidos, al Secretario de Guerra @SecWar y al Comando Sur por su apoyo y cooperación con Honduras.Mi compromiso es seguir fortaleciendo, equipando y tecnificando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Juntos seguiremos trabajando contra el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado, fortaleciendo la protección de nuestras fronteras y nuestras capacidades de ciberdefensa.La seguridad de nuestras naciones es una responsabilidad compartida.¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América y Dios bendiga a Honduras! 🇭🇳🇺🇸 — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 20, 2026



El funcionario estadounidense señaló que esa cooperación se desarrolla mediante operaciones militares, acuerdos bilaterales y la legislación aprobada recientemente en Honduras para combatir el narcoterrorismo. También destacó la participación hondureña como miembro fundador de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (CCC, por sus siglas en inglés). Durante su intervención, Pete Hegseth se refirió a la masacre de 12 personas ocurrida en Honduras el día anterior, entre ellas mujeres y niños. Atribuyó el ataque a una pandilla violenta que, según dijo, fue designada como organización terrorista, y expresó que él, su esposa y su familia oraban por los familiares de las víctimas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El secretario aseguró que, tras el hecho, Asfura respondió con el despliegue de más de 500 policías y militares para perseguir a los integrantes del denominado Cartel del Diablo. También reconoció la designación de la MS-13, Barrio 18 y esa estructura como organizaciones terroristas, medidas que calificó como pasos importantes. Hegseth explicó que uno de los objetivos de la visita es acelerar las acciones conjuntas para imponer costos a los cárteles, desarticular sus operaciones, restringir sus movimientos e impedir que amenacen los territorios de ambos países. Además, recordó que la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo mantiene una relación de cooperación con Honduras desde 1982. Sobre esa unidad militar, indicó que su misión ha evolucionado desde la asistencia humanitaria y el apoyo a las fuerzas de seguridad hacia el combate a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas designadas como terroristas. Añadió que Estados Unidos busca fortalecer la capacidad hondureña para defender su territorio mediante avances medibles frente a las amenazas comunes.

Apoyo en ciberdefensa y protección fronteriza

Entre los documentos que anunció que firmaría figura un memorando de entendimiento sobre defensa cibernética, destinado a proteger sistemas críticos, compartir información sobre amenazas digitales y reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Honduras. Hegseth afirmó que el acuerdo también respaldará la protección de la infraestructura eléctrica del país y que su equipo analizará otras necesidades de apoyo. El segundo documento al que hizo referencia el secretario de Guerra se refería al apoyo estadounidense para fortalecer la seguridad fronteriza del país centroamericano, con la firma de una declaración conjunta que "contribuirá a fortalecer la seguridad fronteriza de Honduras, (porque) la seguridad fronteriza es seguridad nacional". "Si no controlamos nuestras fronteras, no controlamos nuestro país, ya que las pandillas, las drogas, los delincuentes, las armas y la violencia circulan de un lado a otro, amenazando a nuestra población. Eso es inaceptable en los Estados Unidos, y es igualmente inaceptable en Honduras", subrayó Hegseth.

Visita a Honduras

El alto funcionario estadounidense llegó a Palmerola en su cuarta escala de una gira por América Latina que ya le llevó a Venezuela, Colombia y Ecuador, con el propósito de estrechar lazos políticos y militares con países de la región en la lucha contra lo que Washington denomina el "narcoterrorismo". Estados Unidos y Honduras comparten un esfuerzo común en el marco del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por Washington. En materia militar, Honduras es la única nación de Centroamérica en la que existe una presencia permanente de tropas estadounidenses, desde 1980, aunque los ejercicios de entrenamiento combinados se remonta a 1965, de acuerdo con datos del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) opera en la Base Aérea Soto Cano, conocida como Palmerola, construida a inicios del decenio de los 80 del siglo pasado, donde permanecen acantonados al menos 400 militares estadounidenses además de personal civil.

Amistad y cooperación