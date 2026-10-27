Honduras busca reforzar cooperación internacional contra el narcotráfico

Tegucigalpa, Honduras. — Honduras participó en una reunión regional enfocada en fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en un encuentro que congregó a representantes de varios países en Santo Domingo, República Dominicana. La delegación hondureña estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien asistió a la reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), un espacio orientado a coordinar esfuerzos regionales frente a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Durante la jornada, el funcionario hondureño sostuvo reuniones con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, con quienes abordó asuntos relacionados con la seguridad y la colaboración entre las instituciones de ambos países.

La participación de Honduras se produce en un contexto en el que las autoridades de la región buscan mejorar la coordinación para enfrentar redes delictivas que operan en distintos territorios y aprovechan las conexiones internacionales para desarrollar sus actividades. Entre los temas vinculados con estos mecanismos de cooperación figuran el intercambio de información de inteligencia, el seguimiento de estructuras criminales y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas representan un desafío para las autoridades debido a que sus operaciones pueden involucrar rutas, contactos y recursos distribuidos en varios países. Esta situación requiere mecanismos de colaboración que faciliten las investigaciones y la respuesta de los organismos de seguridad. Sin embargo, la información difundida sobre la participación hondureña no detalla si durante las reuniones se establecieron nuevos acuerdos operativos, compromisos específicos o fechas para ejecutar acciones conjuntas.

Estrategia de seguridad en Honduras