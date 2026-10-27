Muere dentro de una celda de la Policía en Siguatepeque; había sido capturado por maltrato familiar

Siguatepeque, Comayagua. José Eladio Vásquez López, de 46 años, murió mientras permanecía bajo custodia policial en una celda de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-16), en Siguatepeque, Comayagua. El cuerpo fue encontrado la noche del lunes 26 de octubre, cuando un agente realizaba una supervisión de las celdas.
Vásquez López era originario y residente de Yamaranguila, Intibucá, y se desempeñaba como jornalero. Había sido detenido el 26 de octubre por agentes de la Unidad Departamental de Prevención número 10 (UDEP-10), debido a una orden de captura pendiente por los presuntos delitos de maltrato familiar agravado e incendio cualificado.
Según el informe policial, el detenido permanecía en las instalaciones a la espera de ser trasladado a los Juzgados de Siguatepeque para comparecer en la audiencia correspondiente. El documento señala que un agente recibió el turno a las 7:00 de la mañana y quedó a cargo de la vigilancia de las personas recluidas.
El reporte indica que alrededor de las 11:00 de la noche, mientras el agente redactaba las novedades en los libros de registro, decidió inspeccionar las celdas. Durante la revisión observó una camisa colocada en uno de los barrotes, por lo que abrió la celda y encontró sin vida a José Eladio Vásquez López.
Tras el hallazgo, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), personal técnico de la escena del delito y representantes del Ministerio Público se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Entre las actuaciones se incluyeron el levantamiento cadavérico, la inspección de la escena y la toma de declaraciones de testigos.
El informe describe dos surcos en el cuello y otros signos observados durante la inspección del cuerpo. Sin embargo, las autoridades establecieron que tanto la causa como la manera de muerte quedan pendientes de determinar mediante la autopsia médico-legal. Por orden del fiscal de turno, el cadáver fue trasladado a Medicina Forense en Tegucigalpa.
José Eladio Vásquez López era acusado de violencia intrafamiliar e incendio ocurridos el 24 de julio de 2020. También registra una orden de captura emitida el 1 de septiembre de 2026 por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, por los delitos de incendio cualificado y maltrato familiar agravado, además de una contraorden vinculada con violencia intrafamiliar emitida el 5 de agosto de 2020.