Muere dentro de una celda de la Policía en Siguatepeque; había sido capturado por maltrato familiar

Siguatepeque, Comayagua. José Eladio Vásquez López, de 46 años, murió mientras permanecía bajo custodia policial en una celda de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-16), en Siguatepeque, Comayagua. El cuerpo fue encontrado la noche del lunes 26 de octubre, cuando un agente realizaba una supervisión de las celdas.

Vásquez López era originario y residente de Yamaranguila, Intibucá, y se desempeñaba como jornalero. Había sido detenido el 26 de octubre por agentes de la Unidad Departamental de Prevención número 10 (UDEP-10), debido a una orden de captura pendiente por los presuntos delitos de maltrato familiar agravado e incendio cualificado.

Según el informe policial, el detenido permanecía en las instalaciones a la espera de ser trasladado a los Juzgados de Siguatepeque para comparecer en la audiencia correspondiente. El documento señala que un agente recibió el turno a las 7:00 de la mañana y quedó a cargo de la vigilancia de las personas recluidas.