No hay evidencia de que Xiomara Castro criticara a Tomás Zambrano por impulsar cárceles

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) una supuesta crítica contra Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, por promover la construcción de nuevas cárceles en Honduras en lugar de concluir los hospitales impulsados durante su administración.
Sin embargo, la atribución es falsa. No hay registros públicos que respalden que Castro haya realizado esa declaración.
“Tomás Zambrano en vez de terminar los hospitales que empecé quiere construir cárceles. No sé cómo la gente apoya a estos ineptos”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen compartida en TikTok desde el 25 de octubre.
La desinformación circula mientras el Congreso Nacional impulsa gestiones para avanzar en la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en Honduras, tomando como referencia algunas medidas implementadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
El 19 de octubre de 2026, EL HERALDO informó que el Legislativo buscaría acelerar las gestiones para definir el terreno, los costos y las fuentes de financiamiento de la nueva cárcel.
Entre las posibles ubicaciones se mencionó Naco, Santa Bárbara, aunque la decisión definitiva aún está pendiente.
No hay registro
Una búsqueda en Google con palabras clave relacionadas con el contenido viral, entre ellas “Xiomara Castro”, “Tomás Zambrano”, “hospitales”, “construir cárceles”, “hospitales que empecé” y “apoya a estos ineptos”, no arrojó resultados que permitieran verificar que la expresidenta haya pronunciado la frase difundida.
Tampoco se encontraron entrevistas, comparecencias públicas, comunicados o notas periodísticas que recogieran esas supuestas declaraciones.
De igual manera, se revisaron las cuentas oficiales de Xiomara Castro en Facebook, X e Instagram en busca de publicaciones relacionadas con Tomás Zambrano, la construcción de cárceles y la finalización de hospitales.
La revisión no identificó mensajes, comunicados ni declaraciones que coincidieran con el contenido de la imagen viral.
Además, LA PRENSA Verifica consultó a una fuente cercana a la cúpula del partido Libertad y Refundación (Libre) sobre la autenticidad de la supuesta declaración. La fuente descartó que Xiomara Castro haya pronunciado la frase que circula en redes sociales.
Por lo tanto, es falsa la atribución a Xiomara Castro de la frase en la que supuestamente critica a Tomás Zambrano por impulsar la construcción de cárceles en lugar de terminar hospitales.