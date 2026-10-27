Aguas de San Pedro promueve la prevención de cáncer con "Amarme es Cuidarme"

San Pedro Sula, Honduras. La concesionaria Aguas de San Pedro (ASP) realizó la jornada "Amarme es Cuidarme", una iniciativa orientada a promover el bienestar integral de la mujer y fortalecer la cultura de prevención, con énfasis en la concienciación sobre el cáncer de mama, el autocuidado y la importancia de priorizar la salud física y emocional. La actividad reunió a invitadas especiales en un encuentro que combinó sensibilización, aprendizaje y solidaridad, y reafirmó el compromiso de Aguas de San Pedro con el impulso de acciones que contribuirán a una sociedad más consciente y solidaria. Uno de los momentos más significativos fue el encendido de la Flama Solidaria, un acto simbólico que representó la unión, la esperanza y el compromiso colectivo con la prevención del cáncer de mamá. La actividad recordó la importancia de fomentar una cultura de autocuidado y detección oportuna.

Como parte de la programación, las asistentes participaron en la charla "Sé tu mejor versión", impartida por Tesla Callejas, quien compartió reflexiones y herramientas orientadas a fortalecer la imagen personal, la confianza y la expresión auténtica de cada mujer. La jornada continuó con un taller personalizado impartido por The Sisters Collection, en el que las invitadas tuvieron la oportunidad de elaborar su propio lápiz labial desde cero. La actividad práctica promovió la creatividad, el cuidado personal y la importancia de dedicar tiempo al bienestar propio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El encuentro también incluyó un espacio de reconocimiento al personal de la Clínica Interna de Aguas de San Pedro, en agradecimiento por su labor en favor de la salud y el bienestar de los colaboradores. Asimismo, se distinguió a Delia Ponce, gerente de Recursos Humanos, por su liderazgo y por impulsar proyectos y actividades enfocadas en el desarrollo, el fortalecimiento y el bienestar del personal femenino de esta concesionaria.

Amarme es cuidarme

En el ámbito de la salud integral, el ginecólogo Joshua Marriaga brindó una charla sobre la importancia de hablar abiertamente de la menopausia. Durante su intervención, abordó la necesidad de visibilizar esta etapa natural de la vida de las mujeres, promover información confiable y fomentar el acompañamiento oportuno para vivirla con mayor conocimiento y bienestar. Como expresión de su compromiso social, Aguas de San Pedro realizó un donativo de L75,000.00 al programa Listones de Amor, brazo solidario de la Asociación Cepudo, para contribuir a los esfuerzos de apoyo dirigidos a mujeres que enfrentan el cáncer. El encuentro concluyó con la entrega de obsequios a las asistentes, en un ambiente de cercanía, empatía y concienciación. La jornada reforzó un mensaje central: amarse también significa cuidarse, escuchar el propio cuerpo, buscar orientación profesional y actuar oportunamente en favor de la salud.