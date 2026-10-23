Gobierno licita construcción del puente El Barón, salida vieja a La Lima

San Pedro Sula, Honduras. La construcción del puente El Barón, situado en la salida vieja a La Lima, será la primera obra que el Gobierno ejecutará en la capital industrial. Durante años, ingenieros civiles y conductores han denunciado que la estructura presenta hundimientos y daños que representan un riesgo para la población que transita por la zona. Inicialmente, la municipalidad se había comprometido a construir el puente; sin embargo, el proyecto fue retirado de la matriz de obras y ahora será el Gobierno el encargado de ejecutarlo.

Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y de la Municipalidad de San Pedro Sula procedieron a la apertura de ofertas de las licitaciones públicas para la construcción del puente El Barón y la pavimentación de un tramo entre Búfalo y El Marañón, en Villanueva, Cortés. El Gobierno ha anunciado varios proyectos para San Pedro Sula. El puente El Barón es el primero de ellos en ser licitado y, según lo anunciado, su construcción comenzará en los próximos días. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La obra se complementará con la pavimentación de la trocha sur de la segunda calle, entre el segundo anillo y el bulevar del este, así como con la pavimentación del acceso Carmen-INVA, en el tramo comprendido desde la sede del partido hasta el bulevar del este. El diseño de la obra es un aporte municipal a través del Plan Maestro de Desarrollo Municipal. La apertura de ofertas se realizó en el salón consistorial de la Municipalidad de San Pedro Sula. La Licitación Pública Nacional LPN-SIT-055-2026 corresponde a la construcción del puente El Barón e incluye la pavimentación de la trocha sur de la segunda calle, entre el segundo anillo y el bulevar del este, además de la calle de acceso a Carmen-INVA. Asimismo, se abrieron las ofertas de la Licitación Pública Nacional LPN-SIT-073-2026, correspondientes al proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de 4,000 PSI, reforzado con macrofibra, en el tramo Búfalo-Calán-El Marañón, en Villanueva, Cortés. En el proceso de recepción y apertura de ofertas estuvieron presentes Aníbal Alberto Ehrler, ministro de la SIT; Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, y representantes de las empresas oferentes que participaron en las licitaciones. Para el proyecto del puente El Barón presentaron ofertas las empresas Promotora Desarrollos Inmobiliarios (PDI), Constructora Diek SA de CV y ​​​​Acarreo y Maquinaria de Construcción S. de RL de CV (Amacon).

Trabajo en conjunto

Aníbal Alberto Ehrler, ministro de la SIT, manifestó que los proyectos fueron formulados directamente por el equipo técnico de la Municipalidad de San Pedro Sula, lo que, según indicó, marca un hecho histórico en la colaboración institucional entre la alcaldía y el Gobierno. Con respecto al puente El Barón, el funcionario señaló que la estructura, ubicada en la salida vieja a La Lima, necesita reparaciones y mejoras en su capacidad vial. Ehrler explicó que, tras la apertura de ofertas, el Comité Técnico de Evaluación analizará técnicamente las propuestas de las empresas y elaborará un acta de recomendación, conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado. Posteriormente, se procederá a la adjudicación del proyecto. Por su parte, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, reconoció que existe armonía entre la alcaldía y el Gobierno. “Está rindiendo frutos, y es por ello que hoy se ha realizado la apertura de estas ofertas para la realización de tan importantes obras”, expresó Contreras.