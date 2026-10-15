Construcción del túnel del bulevar Armenta ya alcanza un avance del 42%

San Pedro Sula, Honduras. Los trabajos de construcción del túnel en la intersección de los bulevares del Norte y el que conduce a Armenta, avanzan según lo programado y se espera que la obra esté habilitada a finales de este año, informaron autoridades municipales y representantes de la constructora. El proyecto tiene un costo de L33.4 millones para los sampedranos. Luis Beltrán, gerente de Infraestructura Municipal, explicó que se realizan supervisiones para verificar el avance de los trabajos y reducir las molestias a los conductores durante el menor tiempo posible. “Se hacen supervisiones para verificar que todo vaya bien y generar incomodidad el menor tiempo posible a los conductores pues sabemos que es un punto bien transitado”, dijo.

Roberto Zablah, representante de la constructora PDI, indicó que, de acuerdo con el contrato, el proyecto debe entregarse el 9 de febrero de 2027. Sin embargo, señaló que esperan finalizarlo a finales de este año, debido al avance de los trabajos, con el objetivo de reducir el impacto vial generado por la construcción. Zablah detalló que la obra registra actualmente un avance físico del 42%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “La obra está diseñada para agilizar el flujo de más de 20.000 vehículos que transitan diariamente por la intersección del bulevar Armenta y el bulevar del Norte”, detalló. El representante de la constructora aseguró que ya comenzó la preparación y estructuración de la viga corona, un elemento fundamental para enlazar y arriostrar la parte superior de los pilotos de cimentación profunda.

Asimismo, se trabaja en las excavaciones estructurales y en la remoción del terreno natural en la zona baja del paso a desnivel, explicó el ingeniero. Entre las labores en ejecución también figuran los muros de contención. Según Zablah, se realizan trabajos de armado e instalación de las paredes estructurales y los muros perimetrales, encargados de soportar las fuerzas laterales del suelo y delimitar las rampas de acceso al túnel.