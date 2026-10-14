Sobre cartones y sábanas, familias esperan respuestas médicas en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras. Sobre cartones, sábanas y en las aceras cercanas al hospital Mario Rivas, familiares de pacientes enfrentan largas jornadas de espera, sin saber cuándo recibirán las respuestas médicas que necesitan sus seres queridos.

Entre ellos hay personas que han viajado desde otros departamentos y que, además de la preocupación por la salud de sus parientes, deben afrontar gastos y dificultades para permanecer cerca del centro asistencial.

Es la otra cara de las dificultades que atraviesa la atención hospitalaria en medio de las asambleas informativas del personal médico, una situación que mantiene en incertidumbre a familias que esperan exámenes, diagnósticos y procedimientos quirúrgicos.

Una de esas historias es la de una familia procedente de Colón, cuya angustia crece con el paso de los días. Una joven, que pidió omitir su nombre por miedo a no ser atendida, lleva cerca de dos meses hospitalizada en el Mario Rivas y sus allegados aseguran que todavía no tienen claridad sobre su diagnóstico ni sobre los siguientes pasos de su tratamiento.

Durante este tiempo la paciente ha permanecido hospitalizada en el Mario Rivas y ha recibido tratamiento médico, principalmente antibióticos, pero aún esperan conocer con claridad qué provoca su condición.

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Según relataron, existe la sospecha de cáncer, aunque aseguran que todavía no reciben una respuesta concreta sobre su padecimiento ni sobre los siguientes pasos de su atención médica, por la incertidumbre que impera en el hospital.

Los familiares también señalaron que la joven fue trasladada del área de oncología a consulta externa, debido a que, según les informaron, la sala no tenía capacidad para hospitalizar a más pacientes con condiciones similares.

Uno de los principales motivos de preocupación es la realización de una tomografía, un estudio que, según el relato de un familiar, estaba previsto para una fecha determinada, pero no pudo efectuarse por supuestos inconvenientes relacionados con el expediente clínico de la paciente.