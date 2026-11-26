Tegucigalpa, Honduras.- Los operadores de justicia y seguridad; integrados por la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario (INP); rindieron cuentas este jueves ante el Congreso Nacional tras cumplirse casi un mes desde la aprobación del último paquete de reformas penales y procesales del 30 de octubre. La comparecencia marcó el balance de la política criminal antiterrorista impulsada a raíz de las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y los decretos legislativos emitidos en 2026, incluidos el 084-2026, el 208-2026 y el 258-2026, además de la declaratoria de la Pandilla 18, la Mara MS-13 y el Cártel del Diablo como asociaciones terroristas. Durante más de tres horas de diálogo en el hemiciclo, las autoridades expusieron avances operativos, controles carcelarios y exigencias presupuestarias de cara a la aprobación del Presupuesto General de la República prevista para mediados de diciembre.

"Estuvimos más de dos horas dialogando sobre avances, resultados y nuevos requerimientos que seguiremos apoyando desde el Congreso Nacional porque esta lucha contra la delincuencia es de todos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. El titular del Legislativo destacó que nunca antes los cuerpos de seguridad y operadores de justicia habían contado con tantas herramientas legales para perseguir el delito, y subrayó que las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado deben permanecer recluidas en módulos de máxima seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zambrano señaló que tras 26 días de plena vigencia de las reformas del 30 de octubre ya comienzan a reflejarse reducciones en extorsión, homicidios y otros ilícitos, aunque advirtió que persiste una tarea pendiente para devolver la tranquilidad a las familias.

"Esta lucha no solo es de leyes; para obtener los resultados que exigimos a los operadores se ocupan presupuesto, recursos y revisar el equipo, la tecnología y la alimentación del personal", señaló el presidente del Legislativo. Agregó que el Congreso prepara nuevas iniciativas consensuadas sobre procesos expeditos, declaraciones policiales, peritajes y centros de internamiento de menores, además de revisar al detalle el presupuesto de seguridad y defensa en la semana del 15 de diciembre. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que tras aprobarse las reformas iniciales en mayo y declararse las asociaciones terroristas en septiembre, las reformas procesales del 30 de octubre permitieron allanamientos y capturas sin orden judicial previa y ampliaron la detención policial de 24 a 48 horas. Velásquez detalló que las operaciones pasaron de un promedio de dos capturas diarias de miembros de estructuras terroristas a unas ocho al día tras las últimas reformas, sumándose la declaratoria de Yoro y municipios cercanos como territorio de alto riesgo el 18 de noviembre.

Detenciones

Según el informe oficial de la Secretaría de Seguridad del 21 de septiembre al 25 de noviembre de 2026, se contabilizan 254 detenciones por asociación terrorista; 233 hombres y 21 mujeres; de las cuales 14 ocurrieron en septiembre, 60 en octubre y 180 en noviembre. Por estructura criminal, los arrestos corresponden a 119 integrantes de la Mara MS-13, 103 de la Pandilla 18 y 32 del Cártel del Diablo; que acumula 52 capturas al sumar detenciones previas por otros delitos; con 224 detenciones ejecutadas por la Policía Nacional, 23 por la Pmop y siete por la DLCN, además de seis terroristas abatidos. "A partir de estas herramientas el Estado inició una campaña de persecución penal y pasamos de capturar un promedio de dos miembros de asociaciones terroristas por día a cerca de ocho", indicó Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad.

El reporte policial también detalla 127 detenidos con auto de formal procesamiento y 127 pendientes de audiencia inicial, encabezando los decomisos 1,953 municiones, 28 armas largas, 33 armas cortas, un lanzagranadas, dos chalecos, 1,270 gramos de cocaína, 4,611 gramos de marihuana, 394 piedras de crac, nueve motocicletas y tres vehículos. En el impacto estadístico, el ministro reportó una baja del 23.3% en noviembre frente al mismo mes de 2025; de 172 a 132 homicidios, 40 menos; y una caída del 55.8% en muertes violentas ligadas al crimen organizado entre octubre y el 24 de noviembre, al pasar de 77 a 34 casos en drogas, pandillas y sicariato, mientras proyectan bajar la victimización por extorsión de 10.6 a cerca de 8 puntos según encuestas de la ASJ. "Tenemos la policía más pequeña de Centroamérica con un agente por cada 436 habitantes y requerimos un 20 por ciento de incremento presupuestario para 2027, reactivar el sistema balístico y dignificar los salarios policiales", subrayó el titular de Seguridad.

Régimen penitenciario

En representación del régimen penitenciario, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, expuso las medidas aplicadas en los cinco centros de máxima seguridad, Siria, Morocelí, PNFAS, Támara e Ilama, donde se ejecutan traslados, requisas diarias y confinamiento de 23 horas y media. Amador Lacayo informó que se han realizado 710 traslados de privados de libertad, incluidos 564 de La Tolva a Támara y cabecillas de Ilama y La Tolva, y más de 259 terroristas recluidos, mientras se bloqueó la señal de Starlink en centros de máxima seguridad y se avanza en la fuerza especial penitenciaria. "Estamos aplicando el régimen de máxima seguridad con inspecciones firmes, monitoreo desde Tegucigalpa, locutorios activos y cero tolerancia a la corrupción dentro del sistema penitenciario", afirmó Amador Lacayo.

Más apoyo

En el turno de los diputados, el congresista liberal Yuri Sabas respaldó el combate frontal a la violencia y elogió el orden impuesto en los centros penales, pero advirtió que Honduras tiene uno de los presupuestos de seguridad y defensa más altos de Centroamérica y pidió mayor eficacia y medición de tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes. "No todo es falta de dinero; muchas veces es voluntad de aplicar la ley y cambiar la estrategia para reducir realmente la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes", manifestó Yuri Sabas, diputado liberal. Y el diputado de Libre Mario Portillo felicitó los resultados presentados ante el pleno, sostuvo que el Estado debe enfrentar con firmeza la criminalidad acumulada durante décadas y coincidió en la necesidad de dotar de chalecos, armas, municiones y tecnología a los cuerpos encargados de proteger a la ciudadanía.

Desafíos