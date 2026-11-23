Tegucigalpa, Honduras. Lejos de flexibilizar las medidas adoptadas en los últimos meses contra la criminalidad organizada, el Congreso Nacional se prepara para impulsar un quinto paquete de reformas penales y procesales que busca fortalecer las operaciones policiales y militares contra las maras y pandillas. La nueva iniciativa comenzará a tomar forma este jueves 26 de noviembre, cuando los titulares de los operadores de justicia comparezcan ante el Poder Legislativo para presentar el primer informe de resultados sobre la aplicación de las reformas aprobadas durante 2026. Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, explicó que las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de las Fuerzas Armadas han planteado recomendaciones para mejorar las actuaciones de los cuerpos de seguridad en el terreno.

“Hay algunas sugerencias que nos han hecho el general Valerio de las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad, recomendaciones que hemos escuchado a manera de plática, pero que en los próximos días se tienen que formalizar porque son apuntes importantes para el mejor actuar en campo”, expresó. Aunque todavía no se conocen las disposiciones que integrarán el nuevo paquete, el legislador descartó que se pretenda derogar o flexibilizar las medidas aprobadas anteriormente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No podemos retroceder en esta lucha contra la criminalidad; son reformas que vienen más bien a reforzar todas las que ya se han aprobado, porque los entes de seguridad que están en campo son los que se van dando cuenta de qué ajustes se necesitan”, afirmó Paz.

Más reformas penales

De concretarse la iniciativa, sería el quinto paquete de reformas impulsado durante 2026 para endurecer el marco legal contra las estructuras criminales y ampliar las herramientas de actuación de los cuerpos de seguridad. El primero de estos paquetes entró en vigor en mayo, mediante el Decreto Legislativo 84-2026, que tipificó como actos de terrorismo determinadas acciones ejecutadas por estructuras criminales, entre ellas los ataques coordinados, bloqueos y cobros de extorsión, además de endurecer las penas y restringir los beneficios preliberacionales.