CN prevé reformas para permitir allanamientos sin orden judicial y exigir penas completas por terrorismo

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional prevé discutir esta semana una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer las medidas contra las maras y pandillas declaradas organizaciones terroristas, entre ellas la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa y exigir el cumplimiento total de las condenas por estos delitos.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, informó que las iniciativas están pendientes de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del procedimiento previo a su discusión y aprobación.
Entre los cambios propuestos figura ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar un requerimiento fiscal después de una captura. Según Zambrano, la modificación busca dar más tiempo a las autoridades para desarrollar las diligencias investigativas relacionadas con delitos de terrorismo.
Otra de las disposiciones plantea que las personas condenadas por estos delitos cumplan el 100 % de sus penas, sin acceder a libertad condicional ni a mecanismos de preliberación.
La iniciativa también contempla permitir allanamientos sin orden judicial previa en inmuebles donde existan indicios de operaciones o presencia de integrantes de maras y pandillas declaradas terroristas. Zambrano explicó que los procedimientos se realizarían mediante coordinación entre la Policía, la Fiscalía y jueces ejecutores, y posteriormente serían sometidos a revisión judicial.
El proyecto incluye, además, la posibilidad de utilizar tatuajes vinculados con la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 u otras organizaciones declaradas terroristas como elementos probatorios en procesos por presunta pertenencia a estas estructuras. Para ello, según el titular del Congreso, se requerirían peritajes que permitan establecer la relación de los tatuajes con dichos grupos.
El alcance de esta disposición dependerá de la redacción definitiva de la reforma y de los requisitos probatorios que se establezcan para su aplicación.