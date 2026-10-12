CN prevé reformas para permitir allanamientos sin orden judicial y exigir penas completas por terrorismo

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional prevé discutir esta semana una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer las medidas contra las maras y pandillas declaradas organizaciones terroristas, entre ellas la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa y exigir el cumplimiento total de las condenas por estos delitos.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, informó que las iniciativas están pendientes de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del procedimiento previo a su discusión y aprobación.

Entre los cambios propuestos figura ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar un requerimiento fiscal después de una captura. Según Zambrano, la modificación busca dar más tiempo a las autoridades para desarrollar las diligencias investigativas relacionadas con delitos de terrorismo.