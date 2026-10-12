A juicio Adán Fúnez por asesinato del ambientalista Juan López

​​​​​​San Pedro Sula. La causa judicial por la autoría intelectual en el asesinato del líder comunitario y ambientalista Juan Antonio López pasará formalmente a la etapa final del juzgamiento. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó el auto de apertura a juicio Oral y público tras la realización de la audiencia preliminar.

Con este fallo, la situación jurídica del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, junto a los empresarios Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, será determinada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, con sede en la capital hondureña. El Ministerio Público atribuye a los tres imputados la presunta comisión de los delitos de asesinato y asociación para Delinquir, cometidos en perjuicio del exregidor municipal y activista, así como de los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras. Entre las pruebas presentadas por la fiscalía destacan análisis de escuchas y tráfico de comunicaciones telefónicas, además de otros indicios recabados en la etapa investigativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Juan López fue un destacado defensor de los recursos naturales y dirigente social en el municipio de Tocoa, reconocido por sus denuncias e intervenciones en conflictos socioambientales por la protección de bienes comunes. Su asesinato, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, desató protestas e intensas exigencias de justicia por parte de organizaciones civiles e internacionales. Cabe señalar que por la ejecución material del homicidio ya hay tres personas bajo prisión preventiva, quienes se encuentran igualmente a la espera del desarrollo de su debate de juicio oral y público.

Desde el pasado mes de julio, el exedil afronta el proceso bajo la medida cautelar de arresto domiciliario. La determinación fue otorgada por una jueza tras un recurso de revisión presentado por la defensa técnica, argumentando padecimientos de salud y riesgos derivados de su edad y condición médica en un centro penal. Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, los otros señalados, continúan vinculados a la causa judicial como coacusados según los señalamientos formulados por el Ente Fiscal.

Captura de Fúnez