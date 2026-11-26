La ceibeña ha llamado la atención en redes sociales por sus fotografías, sus viajes y las publicaciones que comparte junto a Palma. Sin embargo, su presencia pública no se limita a acompañar al jugador en sus compromisos deportivos, pues también ha expresado en distintas ocasiones su interés por el fútbol y por el entorno profesional en el que se desenvuelve su esposo.