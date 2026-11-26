"Yo tomé el año pasado una decisión de vida que fue irme del país y rehacer mi vida con una persona (Rodrigo Auzmendi) a la que quería muchísimo, que quiero muchísimo, es un caballero con toda la extensión de la palabra, quiere a mi hijo y él también", expresó la presentadora en el programa Las Mañanas del Cinco al recordar aquella etapa.