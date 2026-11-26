Los jugadores del Real Madrid recibieron este jueves sus nuevos BMW para la temporada 2026-2027. Del más barato al más caro, así lo han elegido los futbolistas y son vehículos todo lujo.
Un año más, y ya por quinto año consecutivo, BMW ha entregado la flota de nuevos coches a los jugadores del primer equipo del Real Madrid, además de a José Mourinho. Y de nuevo hay diferencias entre los modelos elegidos, porque algunos miembros de la plantilla han optado por vehículo de grandes dimensiones y otros por todoterrenos de tamaño algo más contenido, pero también los hay que se han dejado seducir por un auto de lujo.
El modelo estrella, por ser el que más jugadores han elegido, ha sido el espectacular BMW XM Label, que combina un motor V8 de gasolina con un sistema de propulsión eléctrico para alcanzar la estratosférica cifra de 748 CV. Puede 'catapultarse' de 0 a 100 en solo 3,8 segundos, y al alcanzar los 88 km de autonomía eléctrica permitirá los jugadores ir al entrenamiento y regresar a casa en modo '0 emisiones' (de todas formas, cada jugador cuenta con una plaza de aparcamiento con cargador en la Ciudad Deportiva).
Fede Valverde: El capitán del Real Madrid es el que ha elegido el modelo más modesto: un BMW iX2 xDrive30, que cuesta 60.000 euros.
José Mourinho: El primer BMW del entrenador portugués del Real Madrid es un iX xDrive60 de más de 100.000 euros.
Vinicius Junior: El brasileño repite elección y se lleva un espectacular BMW i7 60 xDrive berlina, una limusina eléctrica de más de 140.000 euros.
Kylian Mbappé: El goleador francés apuesta por un SUV eléctrico, el BMW iX3 50 xDrive. Tiene 469 CV y cuesta más de 70.000 euros. Seguirá con el iX3 eléctrico, después de obtener la licencia de conducir.
Yan Diomande: El extremo marfileño del Real Madrid elige como su primer BMW el mismo que Mbappé, un iX3 50 xDrive eléctrico, que cuesta más de 70.000 euros.
Andrii Lunin y Éder Militao fueron los únicos que optaron por la berlina deportiva M5, una bestia de 585 CV valorada en más de 170.000 euros.
Jude Bellingham y Trent Alexander Arnold se llevan un BMW XM Label, el preferido por la mayoría y que tiene un costo de 195.000 euros.
Porque, además de Bellingham y Trent, el BMW XM Label ha sido elegido por un total de 15 jugadores de la plantilla del Real Madrid.
Álvaro Carreras, Denzel Dumfries y Raúl Asencio también eligieron el BMW XM Label, un SUV híbrido enchufable de 195.000 euros.
Antonio Rudiger y Ibrahima Konaté también apostaron por este BMW XM Label SUV híbrido de más de 700 CV, valorado en 195.000 euros.
Arda Güler, Ferland Mendy y Aurélien Tchouaméni se llevan también este enorme todocamino de 5,1 metros.
Marc Cucurella es el único que ha apostado por el X7 M60i xDrive: 530 CV y 160.000 euros... pero es de sólo gasolina.
Thibaut Courtois y Bernardo Silva son otros de los jugadores del Real Madrid que eligieron el BMW XM Label, valorado en 195.000 euros.
Eduardo Camavinga: El mediocampista francés se lleva a casa un BMW iX xDrive60 de más de 100.000 euros, el mismo que eligió Mourinho.
Rodrygo, Dean Huijsen y Brahim Díaz también decidieron manejar el BMW XM Label que anda costando 195.000 euros.
Carlos Espí y Endrick eligieron la berlina eléctrica BMW i7 60 xDrive, el mismo que Vinicius y con un valor de más de 140.000 euros.
Thiago Pitarch: El canterano del Real Madrid se fue con el BMW iX3 50 xDrive que tiene 469 CV y cuesta más de 70.000 euros.