Un año más, y ya por quinto año consecutivo, BMW ha entregado la flota de nuevos coches a los jugadores del primer equipo del Real Madrid, además de a José Mourinho. Y de nuevo hay diferencias entre los modelos elegidos, porque algunos miembros de la plantilla han optado por vehículo de grandes dimensiones y otros por todoterrenos de tamaño algo más contenido, pero también los hay que se han dejado seducir por un auto de lujo.