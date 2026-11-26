San Pedro Sula, Honduras. No toda tos, fiebre o congestión corresponde a una gripe común. Detrás de síntomas que parecen inofensivos pueden esconderse infecciones respiratorias como influenza, virus sincitial respiratorio, tos ferina, bronquitis o neumonía, enfermedades que pueden agravarse si no se identifican y atienden a tiempo. Wilmer Madrid, neumólogo pediatra, manifiesta que durante los últimos meses del año, especialmente octubre, noviembre y diciembre, suelen aumentar los casos de infecciones respiratorias, principalmente por los virus de influenza, rinovirus y sincitial respiratorio. Este comportamiento también se refleja en un incremento de las hospitalizaciones, sobre todo entre los niños. El médico señaló que en San Pedro Sula y la zona norte se ha observado un aumento de las hospitalizaciones infantiles por enfermedades respiratorias. También han incrementado las consultas de pacientes con padecimientos previos, como rinitis y asma, debido a que las infecciones pueden desencadenar crisis o complicaciones. El comportamiento de las infecciones respiratorias también mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. En septiembre de 2026, la Secretaría de Salud (y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reforzaron la vigilancia integrada de influenza, SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio y otros agentes mediante sitios centinela.

A mediados de noviembre, reportes sanitarios señalaron un repunte en la circulación de estos virus, con una positividad del 12.8 % para influenza, principalmente del tipo A. Además, hasta la semana epidemiológica 43, a finales de octubre, Salud contabilizó 23,252 casos acumulados de neumonía en el país, 7,201 menos que en el mismo período de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque muchas de estas enfermedades comienzan con manifestaciones similares a un resfriado, su evolución y los síntomas que aparecen después permiten sospechar de cuadros distintos. Por ello, Madrid advierte que no se debe restar importancia a una tos persistente, la fiebre prolongada o las dificultades para respirar.

Enfermedades que pueden confundirse

Entre las infecciones respiratorias que circulan durante esta temporada figuran la influenza, el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. A estas se suman enfermedades como la tos ferina, la bronquitis aguda y la neumonía, que pueden presentar síntomas parecidos, pero requieren una valoración médica para establecer el diagnóstico. El rinovirus es uno de los agentes asociados al resfriado común. Sus manifestaciones suelen incluir secreción nasal, congestión y malestar general. Sin embargo, otros virus pueden comenzar de manera similar y evolucionar hacia complicaciones. La influenza, por ejemplo, suele presentarse de forma más aguda, con fiebre, malestar general y decaimiento que pueden prolongarse entre tres y cinco días. Madrid describió la sensación como un cuadro parecido a tener dengue y gripe al mismo tiempo. Este virus también puede provocar complicaciones como neumonía y, en algunos niños, miositis, una inflamación de los músculos. Por su parte, el virus sincitial respiratorio representa un riesgo especial para los niños pequeños. Puede comenzar con síntomas similares a los de un resfriado y luego provocar tos, dificultad para respirar, silbidos en el pecho y acumulación de flema. En los menores, esta infección puede causar bronquiolitis, mientras que en adultos mayores puede derivar en neumonía. El especialista advirtió que los niños menores de dos años son especialmente vulnerables a las complicaciones de este virus. La tos ferina también puede confundirse inicialmente con un resfriado. Según Madrid, los casos han disminuido un poco. Su característica principal es que, después de los primeros síntomas, aparecen accesos de tos repetidos e intensos.

En cuanto a la bronquitis aguda y la neumonía, ambas pueden provocar tos y molestias respiratorias. Sin embargo, la neumonía puede acompañarse de fiebre persistente, dolor en el pecho y dificultad para respirar. La bronquitis, en cambio, puede manifestarse con silbidos en el pecho y tos con flema. El diagnóstico no debe establecerse únicamente por los síntomas. El médico necesita evaluar al paciente y auscultar sus pulmones para identificar signos que permitan diferenciar una enfermedad de otra.

Los síntomas y las diferencias que deben reconocerse

Aunque las infecciones respiratorias pueden compartir algunas manifestaciones, existen diferencias que ayudan a reconocer su evolución. El resfriado común suele provocar congestión nasal, secreción y malestar general durante pocos días. La influenza aparece de forma más repentina y puede causar fiebre, decaimiento y malestar intenso durante tres a cinco días. En el caso del virus sincitial respiratorio, comienza con síntomas similares a los de una gripe, pero puede evolucionar con tos, abundante flema, silbidos en el pecho y dificultad para respirar, especialmente en menores de dos años.