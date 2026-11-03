En alza infecciones respiratorias: pediatra explica síntomas de alerta

San Pedro Sula. Las infecciones respiratorias representan un riesgo para la salud de los niños, especialmente durante las temporadas lluviosas, cuando aumentan los casos de resfriados, bronquiolitis, influenza y neumonía, enfermedades que pueden evolucionar y provocar complicaciones graves si no reciben atención oportuna. El pediatra Brayan Hernández explicó que las infecciones respiratorias se clasifican en altas y bajas, entre las que se encuentran el resfriado común, la bronquiolitis y la neumonía. El especialista señaló que estas enfermedades afectan principalmente a niños de entre dos y cinco años, aunque también pueden presentarse en menores de dos años, quienes requieren especial atención debido al riesgo de complicaciones.

Aumentan las infecciones respiratorias

En la zona norte del país, Hernández manifestó que ha observado un aumento de los casos de influenza, una enfermedad que inicialmente puede presentar síntomas similares a los de un resfriado común, pero que en algunos pacientes puede evolucionar hacia cuadros más delicados, incluso una neumonía.

El pediatra explicó que durante la temporada de lluvias suele registrarse un incremento de las enfermedades respiratorias, particularmente entre septiembre y octubre, debido a las condiciones climáticas que favorecen su propagación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre las afecciones que requieren mayor atención se encuentra la neumonía, debido a las complicaciones que puede provocar en los menores de cinco años.

Hernández advirtió que esta enfermedad figura entre las principales causas de muerte infantil y que algunos pacientes pueden desarrollar cuadros tan graves que requieren hospitalización y varios días de tratamiento en un centro asistencial.

Señales de alarma que deben reconocer los padres

El especialista recomendó a los padres de familia prestar atención a los cambios en el comportamiento y la condición física de sus hijos, especialmente cuando presentan síntomas de una infección respiratoria. Entre las señales de alerta mencionó la secreción nasal, la dificultad para respirar y el hundimiento de las costillas al momento de inhalar. También recomendó observar si las fosas nasales se ensanchan durante la respiración, ya que puede ser una señal de esfuerzo respiratorio.

Otro signo que requiere atención es la coloración azulada alrededor de la boca o en las manos, así como la falta de apetito, la deshidratación y el sueño excesivo. Hernández explicó que los padres deben estar atentos cuando un niño que normalmente es activo comienza a permanecer demasiado tiempo dormido, muestra decaimiento o pierde el interés por realizar sus actividades habituales. La fiebre también puede acompañar estas infecciones. El pediatra indicó que una temperatura de 37.5 grados centígrados puede considerarse febrícula, mientras que los 38 grados centígrados corresponden a fiebre. Ante cualquiera de estas manifestaciones, recomendó buscar atención médica para que el menor reciba una evaluación adecuada.

Evitar la automedicación y cumplir con las vacunas

Hernández hizo énfasis en que los padres no deben automedicar a sus hijos cuando presentan síntomas respiratorios. En su lugar, deben acudir al centro de salud más cercano o consultar con su pediatra para recibir una valoración médica. Asimismo, destacó la importancia de cumplir con el esquema de vacunación infantil, ya que las vacunas permiten prevenir enfermedades respiratorias y reducir el riesgo de desarrollar complicaciones graves.