Lluvias y descenso de temperaturas marcarán la semana en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. En San Pedro Sula y el resto de la región norte de Honduras tendrán una semana caracterizada por lluvias, chubascos y temperaturas relativamente cálidas hasta el jueves; sin embargo, a partir del viernes se espera un descenso en las temperaturas debido a la posible influencia de una cuña de alta presión.

Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que para este martes se prevé una temperatura máxima de 30 grados centígrados en San Pedro Sula, mientras que en los departamentos de Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Yoro también se esperan condiciones cálidas.

El especialista explicó que durante los próximos días se registrarán lluvias y chubascos, que podrían presentarse desde las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde y durante la noche. Algunos episodios podrían ser de mayor intensidad, con acumulados de lluvia estimados entre 20 y 30 milímetros hasta el jueves.

López indicó que a partir del viernes se espera un cambio en las condiciones climáticas, con un ambiente más fresco en toda la región norte, incluida San Pedro Sula.

Además del descenso de las temperaturas, se pronostican lluvias de intensidad leve a moderada, asociadas a la posible influencia de una cuña de alta presión.