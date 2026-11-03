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Lluvias y descenso de temperaturas marcarán la semana en San Pedro Sula

La zona norte tendrá lluvias y chubascos esta semana, mientras que a partir del viernes se espera un descenso de las temperaturas por la posible influencia de una cuña de alta presión

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 14:27 -
  • Laura Amaya
Lluvias y descenso de temperaturas marcarán la semana en San Pedro Sula

La transición hacia la temporada de frentes fríos ya comenzó en Honduras. La zona norte permanece bajo monitoreo ante el posible ingreso de estos fenómenos en las próximas semanas.

 Foto LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. En San Pedro Sula y el resto de la región norte de Honduras tendrán una semana caracterizada por lluvias, chubascos y temperaturas relativamente cálidas hasta el jueves; sin embargo, a partir del viernes se espera un descenso en las temperaturas debido a la posible influencia de una cuña de alta presión.

Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que para este martes se prevé una temperatura máxima de 30 grados centígrados en San Pedro Sula, mientras que en los departamentos de Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Yoro también se esperan condiciones cálidas.

El especialista explicó que durante los próximos días se registrarán lluvias y chubascos, que podrían presentarse desde las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde y durante la noche. Algunos episodios podrían ser de mayor intensidad, con acumulados de lluvia estimados entre 20 y 30 milímetros hasta el jueves.

López indicó que a partir del viernes se espera un cambio en las condiciones climáticas, con un ambiente más fresco en toda la región norte, incluida San Pedro Sula.

Además del descenso de las temperaturas, se pronostican lluvias de intensidad leve a moderada, asociadas a la posible influencia de una cuña de alta presión.

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Este fenómeno atmosférico puede favorecer la entrada de humedad y generar precipitaciones importantes en la zona norte, acompañadas de temperaturas más frescas.

En cuanto al comportamiento de los frentes fríos para la temporada de fin de año, el meteorólogo señaló que todavía se mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas para determinar cuándo ingresarán al territorio hondureño.

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No obstante, adelantó que entre el 15 de noviembre en adelante podría registrarse el primer frente frío con influencia directa sobre Honduras, lo que marcaría el inicio anticipado de estos fenómenos para la temporada.

Mientras tanto, Copeco continuará vigilando la evolución de los sistemas atmosféricos, especialmente por la posibilidad de lluvias y un descenso de temperaturas durante el próximo fin de semana.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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