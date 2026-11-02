"¡Que nos paguen!": trabajadores de la Enee protestan por salarios atrasados

San Pedro Sula, Honduras . Empleados de las cuadrillas de mantenimiento y personal administrativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) iniciaron este lunes 2 de noviembre de 2026 un paro de brazos caídos en la zona noroccidental de Honduras, como medida de presión ante la falta de pago de sus salarios . Al grito de "¡Que nos paguen, que nos paguen!" , los trabajadores manifestaron su inconformidad y señalaron que la falta de ingresos los ha llevado a una situación económica crítica, debido a que deben cumplir con compromisos familiares, pagos de servicios públicos , alquileres, combustible y alimentación. Juan José Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), seccional Noroccidente, informó que alrededor de 250 empleados de esta región resultan afectados por la deuda salarial, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a unos 2,000 trabajadores.

"Estamos de brazos caídos porque ya entramos en calamidad doméstica. Son cinco meses que nos adeudan a la parte de distribución", expresó Díaz. El dirigente sindical también advirtió que la situación podría extenderse a otras dependencias de la institución, particularmente al personal de las centrales hidroeléctricas, cuyos trabajadores ya acumulan cerca de dos meses sin recibir su salario.

Respecto a las respuestas de las autoridades, Díaz indicó que se tenía prevista una reunión, con el propósito de coordinar posibles mecanismos para efectuar los pagos. Sin embargo, manifestó que los empleados han perdido la confianza en las promesas de las autoridades, debido a que los compromisos de pago se han postergado durante varios meses.

El representante sindical explicó que los trabajadores han tenido que recurrir a préstamos y realizar actividades laborales adicionales durante su tiempo libre para poder sostener a sus familias y enfrentar sus obligaciones económicas.

Los empleados advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas concretas y exigieron que se les cancele la totalidad de los cinco meses de salarios pendientes.

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Finalmente, Díaz hizo un llamado al gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting, para que intervenga y contribuya a resolver la problemática, al tiempo que reiteró que los trabajadores esperan una solución inmediata que les permita retomar sus actividades laborales.