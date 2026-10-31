Estudiantes de la Unah crean videojuego basado en leyendas hondureñas

San Pedro Sula, Honduras. Un grupo de siete estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Campus Cortés, desarrolla desde cero un videojuego de terror psicológico inspirado en el folclore hondureño y los espacios universitarios. El proyecto, denominado Expediente VS, impulsado por el equipo Umbral, trabaja con sus propias computadoras y los conocimientos adquiridos durante el proceso. La iniciativa muestra cómo jóvenes hondureños buscan convertir sus ideas en proyectos tecnológicos, pese a las limitaciones de recursos especializados y oportunidades de apoyo.

Los universitarios han asumido el reto de aprender a utilizar las herramientas necesarias, diseñar escenarios y personajes, programar las mecánicas y producir los efectos que darán forma a la experiencia de juego.

Una idea inspirada en Honduras

César Aguilar, fundador y desarrollador del videojuego, explicó que la propuesta surgió de la riqueza cultural del país y de la posibilidad de trasladar sus leyendas a un entorno digital. El campus universitario también forma parte de la inspiración para construir la historia y los escenarios que recorrerán los jugadores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Honduras es un país lleno de mucho folclore, de muchas leyendas”, expresó Aguilar a Diario LA PRENSA, al explicar por qué decidieron incorporar elementos de la cultura nacional en el proyecto. El desarrollador señaló que el propósito es crear una experiencia que llame la atención de los jugadores y, al mismo tiempo, les permita sentirse orgullosos de las producciones que pueden surgir en el país. La propuesta busca trascender el ámbito universitario y llegar a personas interesadas en la tecnología y los videojuegos.

Aprender mientras construyen el juego

El equipo Umbral comenzó a formarse en enero de 2026 y acumula alrededor de ocho meses de trabajo en el desarrollo artístico del videojuego. Sus integrantes describieron el proceso como una labor extensa y exigente, que requiere tiempo, coordinación y aprendizaje constante para completar cada apartado.

Uno de los principales obstáculos ha sido dominar las herramientas de desarrollo, pues ninguno de los integrantes tenía experiencia suficiente con todos los programas que necesitaban. En lugar de detener el proyecto, han aprendido durante el proceso y se han adaptado a las exigencias técnicas, aunque esto ha prolongado el trabajo.

Para construir el videojuego, utilizan Unity como entorno de desarrollo y Blender para elaborar los modelos tridimensionales. También trabajan con programas de edición de sonido y video, además de producir sus propios recursos visuales y sonoros para dar forma a los escenarios y personajes.

Siete estudiantes con distintas funciones

El proyecto reúne a siete universitarios con responsabilidades específicas. César Aguilar es el fundador y desarrollador; Daniel Girón está a cargo del diseño de efectos especiales; Jeferson Reyes trabaja como artista 3D; Katerine García se encarga de la programación; Axel Bustamante realiza el modelado 3D; Mónica Estrada desarrolla las labores de publicidad, y Evelyn Sabillón participa como desarrolladora.

La producción también cuenta con la colaboración de estudiantes de Periodismo de la Unah, Campus Cortés, quienes apoyan con la grabación de voces para dar vida a los personajes. Esta participación permite sumar capacidades de distintas áreas académicas a una propuesta que combina programación, diseño, sonido y comunicación.

Asimismo los jóvenes explicaron que la inversión económica ha sido limitada hasta el momento, debido a que gran parte del trabajo se realiza desde cero con su propias computadoras y dinero. Sin embargo, reconocieron que algunas animaciones pueden requerir conocimientos más especializados y que todavía tienen etapas por completar antes de presentar la demo.

Una experiencia que busca llegar a más jugadores

En Expediente VS, los jugadores deberán encontrar la manera de escapar del lugar donde transcurre la historia. Para conseguirlo, tendrán que explorar el mapa, buscar notas y reunir determinados objetos que les permitan avanzar y encontrar una salida. El videojuego incorpora efectos visuales, sonidos y recursos diseñados por los propios estudiantes. Entre sus referencias creativas para la animación, mencionaron títulos de finales de los años noventa y principios de los 2000, como Resident Evil, que han servido de inspiración para definir parte de la propuesta artística.

El equipo prevé publicar una demo gratuita entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2026, siempre que logre completar las mecánicas y los elementos pendientes. La versión de prueba estará disponible en itch.io y los desarrolladores también contemplan la posibilidad de llevarla a Steam.

Los universitarios se sienten honrados de su trabajo, pero esperan recibir comentarios de quienes prueben el videojuego para identificar aspectos que puedan mejorar y ampliar su alcance. “Nos sentimos nosotros muy orgullosos de lo que hemos logrado, donde estamos llegando”, manifestó Aguilar a LA PRENSA, quien invitó a la población a conocer y apoyar la iniciativa cuando esté disponible.