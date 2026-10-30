Capturan a Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga de la justicia mexicana

Miami, Estados Unidos. La exconductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, Estados Unidos, luego de permanecer aproximadamente cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
La captura fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que el aseguramiento se realizó mediante un intercambio de información con el Gobierno estadounidense. La presentadora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
El caso contra Gómez Mont se remonta a 2021, cuando las autoridades mexicanas comenzaron a buscarla junto a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en un esquema de operaciones financieras irregulares.
De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían utilizado empresas para simular operaciones y triangular recursos relacionados con contratos públicos. Entre los delitos que se les atribuyen figuran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Estas acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales.
La pareja fue buscada internacionalmente mediante fichas rojas de Interpol. Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro después de que se conociera que el organismo retiró las alertas de búsqueda internacional contra ambos, decisión que generó cuestionamientos por parte del Gobierno mexicano.
Inés Gómez Mont alcanzó la fama en México gracias a su trayectoria como conductora de televisión, especialmente por su participación en programas como Ventaneando y Venga la Alegría, ambos de TV Azteca. También trabajó en otros espacios de entretenimiento y se convirtió en una figura reconocida de la televisión mexicana.
Su detención en Florida vuelve a colocar su caso en el centro de la atención pública, mientras se espera que las autoridades den a conocer más detalles sobre su situación jurídica y el procedimiento que seguirá para responder ante la justicia mexicana.