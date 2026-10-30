Capturan a Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga de la justicia mexicana

Miami, Estados Unidos. La exconductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, Estados Unidos, luego de permanecer aproximadamente cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

La captura fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que el aseguramiento se realizó mediante un intercambio de información con el Gobierno estadounidense. La presentadora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

El caso contra Gómez Mont se remonta a 2021, cuando las autoridades mexicanas comenzaron a buscarla junto a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en un esquema de operaciones financieras irregulares.