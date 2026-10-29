El legendario actor de Star Trek, Sir Patrick Stewart, fallece a los 86 años

Sir Patrick Stewart falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles tras una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según anunció el jueves la cuenta de Instagram del actor.

Según la publicación, estaba «al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny».

El mensaje añade: «Ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de devoción a todos nosotros».

«Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible».

Originario de Mirfield, en el West Riding de Yorkshire, Stewart pasó de la Royal Shakespeare Company a desarrollar una carrera igualmente aclamada que abarcó seis décadas en Broadway, el cine y la televisión.