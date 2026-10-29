  1. Inicio
  2. · Espectáculos

El legendario actor de Star Trek, Sir Patrick Stewart, fallece a los 86 años

Patrick Stewart es reconocido por Star Trek y los X-Men. Su familia publicó el comunicado oficial confirmando su fallecimiento.

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 14:03 -
El legendario actor de Star Trek, Sir Patrick Stewart, fallece a los 86 años

Sir Patrick Stewart falleció el miércoles tras una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer.

 FOTO BAKOUNINE / Shutterstock

Sir Patrick Stewart falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles tras una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según anunció el jueves la cuenta de Instagram del actor.

Según la publicación, estaba «al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny».

El mensaje añade: «Ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de devoción a todos nosotros».

«Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible».

Originario de Mirfield, en el West Riding de Yorkshire, Stewart pasó de la Royal Shakespeare Company a desarrollar una carrera igualmente aclamada que abarcó seis décadas en Broadway, el cine y la televisión.

Pizza, Bad Bunny y anime: así pidió El Komanche que lo despidieran


- Nota en desarrollo

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias