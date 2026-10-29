Thalía vuelve a emocionar a sus seguidores con el regalo que hizo para Yolanda Andrade

La amistad entre Thalía y Yolanda Andrade volvió a captar la atención del público después de que la conductora compartiera uno de los regalos más especiales que ha recibido en los últimos años. A través de sus redes sociales, mostró una enorme cobija confeccionada a mano por la intérprete mexicana, un detalle que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores. En el video difundido por Yolanda Andrade, la conductora compartió el trabajo realizado por su amiga. Su reacción estuvo marcada por el asombro y el agradecimiento, destacando el valor sentimental que tiene un regalo hecho con dedicación y esfuerzo. El obsequio no tardó en viralizarse. Cientos de usuarios destacaron que, en tiempos donde predominan los regalos comprados, los detalles hechos a mano suelen tener un significado más especial por el tiempo invertido en su elaboración.

Más allá de su tamaño, lo que realmente llamó la atención fue el tiempo y la dedicación que hubo detrás de la pieza. La propia cantante elaboró la manta de forma artesanal confeccionada con 16 madejas de estambre grueso, una afición que ha compartido con frecuencia en sus plataformas digitales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información compartida, el tamaño de la cobija fue tan grande que tuvo que ser comprimida para poder ser enviada, un detalle que también sorprendió a quienes siguieron la historia en redes sociales. La historia también permitió que muchos seguidores conocieran una faceta distinta de Thalía, quien en los últimos meses ha mostrado su interés por el tejido y las manualidades, compartiendo parte de ese proceso con su comunidad digital.