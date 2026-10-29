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Detienen a “La China” y otra joven por presunto tráfico de drogas en la Kennedy

Así fue la captura de “La China”, presuntamente vinculada a la MS-13, quien estaba acompañada de una joven de 19 años en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa

Detienen a “La China” y otra joven por presunto tráfico de drogas en la Kennedy

Operativo en la Kennedy deja dos mujeres detenidas y 10 envoltorios decomisados.

 Foto: UMEP-4

Tegucigalpa, Honduras. Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención 4 (UMEP-4) detuvieron a dos mujeres, de 26 y 19 años, en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales, las detenciones se realizaron durante un operativo en ese sector de la capital hondureña.

Durante la intervención, los agentes decomisaron 10 envoltorios con supuestas sustancias ilícitas, según el reporte policial.

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Del total de envoltorios decomisados, siete contenían una sustancia que se presume es crack y los otros tres, supuesta cocaína.

Una de las detenidas, de 26 años, es conocida con el alias de “La China” y, según las autoridades, registra antecedentes policiales por el mismo delito.

Además, la Policía indicó que la mujer presuntamente estaría vinculada a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Las dos mujeres fueron detenidas bajo sospecha de tráfico de drogas y deberán ser puestas a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal.

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Hasta el momento, el reporte policial no detalla si las sustancias decomisadas fueron sometidas a análisis para confirmar su composición ni informa sobre posibles medidas judiciales posteriores a las detenciones.

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Redacción La Prensa
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