Detienen a “La China” y otra joven por presunto tráfico de drogas en la Kennedy

Tegucigalpa, Honduras. Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención 4 (UMEP-4) detuvieron a dos mujeres, de 26 y 19 años, en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, por suponerlas responsables del delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales, las detenciones se realizaron durante un operativo en ese sector de la capital hondureña.

Durante la intervención, los agentes decomisaron 10 envoltorios con supuestas sustancias ilícitas, según el reporte policial.