Capturan a cuatro sospechosos de doble asesinato en Tocoa, Colón

Colón. En una serie de operativos simultáneos desplegados bajo el marco del Plan de Seguridad Escudo de Honduras, la Policía Nacional logró la captura de cuatro hombres requeridos por las autoridades judiciales, por su presunta participación como autores materiales en el doble asesinato de dos personas en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Los detenidos fueron identificados como Santos Samuel Munguía Acosta (41), Hever Isaac Hernández Contreras (41), Hauner Adonis Cuéllar Castellanos (26) y Dilson David Martínez Rivas (20). Todos fueron localizados y aprehendidos en distintos sectores del referido municipio en cumplimiento de órdenes de arresto emitidas desde el pasado 13 de octubre por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el sangriento hecho se registró el pasado 5 de marzo de 2025, fecha en la que se reportó el macabro hallazgo de dos cuerpos sin vida en una quebrada situada dentro de la finca de palma africana San Isidro, propiedad de la Cooperativa La Nueva Confianza. Las víctimas respondían en vida a los nombres de Chester Bernardo Rodríguez Carias y Kevin Javier Sánchez Cruz.

Posterior al hallazgo, los equipos de investigación recolectaron testimonios claves. Estas acciones permitieron a los investigadores identificar a los sospechosos y recabar indicios sobre su presunta participación en el doble homicidio, remitiendo el expediente completo ante el Ministerio Público.