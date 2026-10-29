Diputada propone prohibir celebración de Halloween en Honduras

San Pedro Sula. La celebración de Halloween podría quedar restringida en los centros educativos de Honduras si prospera una iniciativa presentada ante el Congreso Nacional por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Dunia Jiménez. La propuesta fue introducida durante la sesión legislativa del miércoles y plantea impedir que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, organicen o desarrollen actividades relacionadas con esta festividad en cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional.

Jiménez explicó que la iniciativa pretende reforzar la formación integral del alumnado mediante la promoción de valores éticos y morales, así como de principios cristianos. El planteamiento contempla limitar no solo las celebraciones dentro de las escuelas, sino también las acciones destinadas a promoverlas o financiarlas. Entre las actividades que quedarían comprendidas en la prohibición figuran las fiestas, los festivales, los concursos de disfraces, los actos recreativos y otros eventos institucionales vinculados con Halloween.

La propuesta también busca impedir que se utilicen instalaciones escolares, recursos institucionales, presupuestos de los centros educativos o medios oficiales de comunicación para organizar o difundir estas celebraciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse