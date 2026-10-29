Diputada propone prohibir celebración de Halloween en Honduras

San Pedro Sula. La celebración de Halloween podría quedar restringida en los centros educativos de Honduras si prospera una iniciativa presentada ante el Congreso Nacional por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Dunia Jiménez.
La propuesta fue introducida durante la sesión legislativa del miércoles y plantea impedir que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, organicen o desarrollen actividades relacionadas con esta festividad en cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional.
Jiménez explicó que la iniciativa pretende reforzar la formación integral del alumnado mediante la promoción de valores éticos y morales, así como de principios cristianos. El planteamiento contempla limitar no solo las celebraciones dentro de las escuelas, sino también las acciones destinadas a promoverlas o financiarlas.
Entre las actividades que quedarían comprendidas en la prohibición figuran las fiestas, los festivales, los concursos de disfraces, los actos recreativos y otros eventos institucionales vinculados con Halloween.
La propuesta también busca impedir que se utilicen instalaciones escolares, recursos institucionales, presupuestos de los centros educativos o medios oficiales de comunicación para organizar o difundir estas celebraciones.
De acuerdo con el proyecto, las autoridades de cada institución tendrían la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones. Para ello, las direcciones de los centros públicos y privados deberían abstenerse de autorizar, facilitar o promover actividades relacionadas con la festividad.
Como parte de los argumentos incorporados a su propuesta, la congresista hizo referencia a medidas adoptadas por algunas municipalidades hondureñas para impedir celebraciones de Halloween. Entre los gobiernos locales mencionados figuran los de Villa de San Antonio y La Libertad, en Comayagua, además de Santa Rosa de Copán.
Halloween se conmemora cada 31 de octubre y es una festividad popular en distintos países, caracterizada por el uso de disfraces, decoraciones alusivas a personajes de terror y actividades recreativas.
En Honduras, la celebración ha generado controversia en días recientes debido a decisiones de negocios, municipalidades y otros establecimientos que han anunciado restricciones con argumentos relacionados con sus principios cristianos.
La iniciativa de Jiménez plantea trasladar ese tipo de restricciones al ámbito educativo nacional. Su alcance definitivo dependerá del trámite legislativo y de las decisiones que adopte el Congreso Nacional sobre el proyecto.